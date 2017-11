Congo-Brazzaville: Recherche agricole - 124 milliards FCFA pour mettre en œuvre le plan directeur du Congo

Le texte a été validé, le 27 novembre à Brazzaville, par les experts du ministère de tutelle et ceux de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao).

Le plan directeur de recherche agricole est issu d'un processus participatif incluant l'ensemble des parties prenantes engagées dans la recherche agronomique. Il intègre le Plan national de développement 2012-2016, et est associé à un mécanisme de suivi du système national de recherche agricole composé de cinq axes d'intervention prioritaires.

Lesdits axes concernent, entre autres, le renforcement de la gouvernance, du développement et de la performance organisationnelle du système national de recherche agricole du Congo ; le renforcement des capacités du système national de recherche agricole et l'identification ; la valorisation des ressources naturelles ; la gestion de l'environnement et la lutte contre les effets du changement climatique.

Le même document prévoit aussi l'indentification et la diversification des produits agro-sylvo-pastorales et halieutiques, l'amélioration des revenus de la population rurale, mais également la promotion du partenariat et la gestion des connaissances.

La mise en œuvre de ce plan directeur, a précisé la représentante de la FAO au Congo, Suze Percy De Filippini, nécessitera la somme de 124,7 milliards F CFA. « Je voudrais réitérer ici la disponibilité de la FAO à poursuivre son assistance technique au gouvernement de la République du Congo pour soutenir sa politique de développement agricole et l'atteinte des Objectifs de développement durable. La mise en œuvre de ce plan directeur nécessitera environ 124,7 milliards F CFA », a averti la représentante de la FAO au Congo.

Pour le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, qui a patronné la cérémonie, la validation de ce plan constitue un enjeu majeur dans le développement de l'agriculture congolaise.

« En dépit des conditions favorables, la recherche agricole congolaise est peu performante. Le secteur agricole occupe 40% de la population active, essentiellement rurale et contribue à 6% aux exportations. Cela est dû en partie à la faible capacité de disposer des techniques et des politiques de management capables d'assurer une production agricole durable », a déploré le ministre.