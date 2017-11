Congo-Kinshasa: Le Chef de la Police MONUSCO sur le terrain dans l'Est du pays

Le Chef de la Police MONUSCO a saisi l'occasion pour annoncer le renforcement de la collaboration sécuritaire entre toutes les forces de défense et de sécurité à BUKAVU et UVIRA, en vue d'accroitre leur présence sur le terrain pour rassurer les populations. Il a aussi demandé à ses hommes de faire un suivi permanent des dossiers d'exactions ou de violations des droits de l'homme impliquant des policiers ou des militaires qui devront répondre de leurs actes devant le Tribunal militaire. Le Général Awalé a également informé ses homologues de la PNC de la tenue dans les jours à venir des sessions de recyclages en Maintien et Rétablissement de l'Ordre Public (MROP), en prélude aux futures élections de 2018.

Du 21 au 23 Novembre 2017, le Général Awalé ABDOUNASIR, Chef de la Composante Police de la MONUSCO a effectué une visite de travail, respectivement à BUKAVU et à UVIRA, où il a rencontré ses hommes sur le terrain mais aussi les autorités administratives et judiciaires locales, ainsi que les partenaires de la Police Nationale Congolaise (PNC) dans ces deux localités.

Copyright © 2017 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.