Congo-Kinshasa: UNPOL célèbre avec les élèves de Kinshasa la journée internationale des droits de l'enfants

Après les différentes allocutions, un jeu de questions- réponses animé par UNPOL a permis aux enfants de répondre à différentes questions de culture générale et surtout sur leurs droits. A l'issue, des prix constitués de ballons, de pagnes, de téléphones portables et autres gadgets, ont été remis aux lauréats. Le côté festif de la cérémonie a été assuré par la prestation d'un groupe de danse traditionnelle congolaise dénommé ballet MUKANDA KWANGO.

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de l'enfant commémorée le 20 Novembre de chaque année, le Secteur UNPOL KINSHASAavec la collaboration du réseau des femmes de la MONUSCO et l'unité de la Protection de l'Enfant et la Prévention des Violences sexuelles (PEPVS) de la GOMBE, a organisé le 24 Novembre 2017 à l'unité de la PEPVS de la GOMBE à KINSHASA, une activité de sensibilisation dont le thème est : « DROITS ET DEVOIRS DES ENFANTS».

Copyright © 2017 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.