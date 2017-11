Mali: Pont de Kouoro-Barrages - L'infrastructure financée à plus de 2 milliards de FCFA

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, a procédé vendredi 24 novembre 2017, à l'inauguration du pont de Kouoro-Barrages et ses voies d'accès sur la RN 11, entre Sikasso et Koutiala.

Le coût de l'infrastructure est estimé à un peu plus de 2 milliards de Fcfa, financée à 50,35% par l'Etat malien et à 49,65% par la Banque ouest africaine de développement (BOAD).

Cet ouvrage met fin au calvaire récurent de rupture du trafic sur l'axe Sikasso-Koutiala-San, causé par la dégradation fréquente du pont métallique existant, lequel est inadapté au trafic actuel.

Lors de cette cérémonie, il a exprimé sa satisfaction. «C'est un projet considérable. Ce pont est une belle infrastructure dans notre économie nationale.

C'est un bonheur réel et la joie qui minent les visages des habitants. Quand une œuvre est attendue du très fond du cœur, sa réalisation donne de la joie et nous sommes en joie en ce vendredi, un jour saint », a-t-il dit.

Aussi, le chef de l'Etat s'est exprimé en ces termes : « Quel bonheur pour les transporteurs, quel bonheur pour la fraicheur des produits qui passent par ce pont ». Il a ensuite souligné que le lien entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest du Mali est désormais bien établit.

« C'est un bonheur réel de voir la joie aujourd'hui qui illumine le visage des habitants des deux côtés. Nous sommes en joie, en ce vendredi, jour saint... Qu'Allah pousse toujours ce cher Mali plus haut, plus fort, plus vite », a espéré Ibrahim Boubacar Kéïta.