Le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye qui présidait l'ouverture de cet atelier de présentation de la version actualisée du Pnde, a noté que cette rencontre a pour principal objectif de recueillir les commentaires et recommandations concourant à améliorer le document, en perspective de sa diffusion à large échelle.

Il s'agit du programme de « modernisation et d'intensification des productions animales », de « santé animale », de « sécurisation de l'élevage », d'« amélioration des conditions de mise en marché des produits animaux et, enfin, de « pilotage, gestion et coordination administrative » qui vise à améliorer le pilotage sectoriel et à renforcer les capacités d'intervention des services de l'élevage.

Le Plan national de développement de l'élevage (Pnde) 2017-2021 dans sa version actualisée dispose d'un budget de 247,167 milliards de FCfa. Il a été présenté, hier, aux différents acteurs du secteur. Le ministre de l'Elevage et des productions animale, Aminata Mbengue Ndiaye qui présidait cette rencontre, a indiqué que la révision de ce plan se justifie par rapport à l'importance accordée au secteur de l'élevage dans le Plan Sénégal émergent (Pse), à la nouvelle loi des finances et à la mise en œuvre de la directive de l'Uemoa du 26 juin 2009.

