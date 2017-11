Sénégal: L'égérie Fatoumata Guèye NDIAYE, promue nouvelle Directrice Générale du Crédit du Sénégal

Si on était au Kenya, Khalifa Sall aurait un espoir de voir le vote de la levée de son immunité… Plus »

Les Marocains qui estiment et rassurent avoir fait le bon choix lui ont passé les livres de leur filiale afin qu'elle consolide les acquis de l'institution bancaire sur la place financière de Dakar. Un gros challenge pour cette dame qui devient ainsi la première sénégalaise a occupé le poste prestigieux de DG d'une filiale subsaharienne du groupe marocain. Jusque là Directrice générale adjointe du Crédit du Sénégal, Mme Fatoumata GUEYE NDIAYE sait la mission qui l'attend et mesure à juste titre les défis et les chantiers posés sur sa table. Bon vent à l'égérie Fatoumata GUEYE NDIAYE dans les étuves de la holding marocaine.

