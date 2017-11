Angola: Miguel Buila veut plus d'investissement dans la musique gospel

Luanda — Le musicien Miguel Buila a déclaré mardi à Luanda qu'il était nécessaire d'investir davantage dans la production de musique de style gospel, pour contribuer considérablement à la moralisation des familles.

Selon le musicien, qui parlait à l'Angop de son nouvel album, bien que le secteur privé montre timidement de l'intérêt à investir dans ce segment musical, il faut des investisseurs et entrepreneurs qui peuvent investir sans crainte dans la musique gospel.

Il a dit qu'il était difficile le soutien institutionnel et des entités au style gospel, faisant en sorte que les chanteurs affrontent des situations embarrassantes en tenant compte du concept selon lequel le style est médiocre et pour les personnes sans grande dignité.

"Je vois un avenir prometteur dans la musique gospel, qui malgré la crise a beaucoup évolué, avec un public de plus en plus exigeant. La musique gospel n'est plus seulement celle utilisée dans les funérailles», a-t-il ajouté.

Le musicien a jugé positif de valoriser davantage le produit national, faisant l'éloge de la culture locale au détriment des rythmes brésiliens et américains.

Il a souligné qu'à l'avenir, il y aura plus de gens qui feront et écouteront de la musique gospel, étant donné que la louange sauve, libère, unit et chérit l'âme.

Le musicien a sur le marché, entre autres, les albums « Renova» et il est l'auteur des tubes « No nosso mundo», « Minha vocação», « Espírito Santo », « Nzola Yaye », «C'est Toi » et « São Pedro".