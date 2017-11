Angola: Nouvel organigramme pour les départements ministériels

Luanda — Des statuts organiques de quinze institutions, notamment des organes d'appui et des ministères, ont été approuvés mardi à Luanda par le Conseil des ministres, dans le cadre du processus d'ajustement de cet organisme et du fonctionnement du gouvernement à leur nouvel organigramme.

Au cours d'une réunion présidée par le président de la République, João Lourenço, le Conseil des ministres a approuvé le statut organique d'appui au vice-président de la République, les statuts organiques des ministères de la Défense Nationale, des Ressources Minérales et du Pétrole, ainsi que celui du ministère d'Aménagement du Territoire et d'Habitat.

Ont également été approuvés les statuts des ministères de l'Energie et de l'Eau, de l'Enseignement Supérieur, des Sciences, Technologies et Innovation, de l'Agriculture et des Forêts, de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, de l'Education et celui de la Jeunesse et du Sport.

La liste se poursuit avec l'approbation des statuts des ministères des Transports, de l'Environnement, des Télécommunications et des Technologies d'Information, de l'Administration du Territoire et des Reformes de l'Etat, ainsi que celui du Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres a donné l'aval à la procédure de transition vers le régime spécial de carrières du Service d'Investigation Criminelle (SIC), qui établit des normes spécifiques pour la transition exceptionnelle de l'effectif de ce service vers le régime spécial de carrières.

Selon le Communiqué final de la 2ème session ordinaire du Conseil des ministres parvenu à l'Angop, la réunion a également approuvé les barèmes salariaux du personnel de carrière spéciale du Service d'Investigation Criminelle.

Enfin, le Conseil des ministres a encore approuvé un accord entre les gouvernements des Républiques d'Angola et de l'Afrique du Sud, et un autre entre l'Angola et le Mozambique sur la suppression du visa sur les Passeports ordinaires. Cette mesure devra entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2018.