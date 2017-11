Angola: Un gouvernant appelle à la lutte contre la violence domestique

Sumbe — Joaquim Almeida Júnior, vice-gouverneur de la province de Cuanza Sul pour la sphère politique, sociale et économique, a fait appel mardi, tous les citoyens à contribuer à la lutte contre la violence domestique et à rendre les maisons plus heureuses.

Joaquim Almeida Júnior parlait à l'ouverture d'une conférence sur la lutte contre la violence domestique, dans le cadre des 16 jours d'activisme, ajoutant que « le temps est venu pour toute la société d'aider à construire une famille unie, pacifique et harmonieuse", a-t-il souligné.

Il a dit qu'il était nécessaire de pratiquer de bonnes habitudes "dans nos maisons, afin que nous ayions des familles en bonne santé et sans conflits", a poursuivi Joaquim Júnior.

«Les familles devraient servir d'exemple dans leur façon d'être dans la société, car elles prônent les préceptes d'harmonie et le non recours à la violence pour résoudre leurs conflits », a affirmé le vice-gouverneur, appelant à une plus grande responsabilité de tous la société, afin de lutter contre cette pathologie qui affecte de nombreuses maisons.

Pour la directrice de la Famille et Promotion de la Femme, Maria da Conceição Neto, son secteur a une grande responsabilité dans la lutte contre la violence domestique au sein des familles angolaises.

Selon la directrice, ces desiderata ne sont possibles que si toute la société cesse de pratiquer des actes condamnables, tels que la violence à la maison.

"J'appelle chaque société à tout mettre en œuvre pour mettre fin à la violence dans les foyers et, par conséquent, dans la société, car si nous avons un foyer heureux, nous aurons une nation heureuse", a-t-il conclu.

Au niveau de Cuanza Sul, de janvier à octobre, 200 cas de violence domestique ont été enregistrés.

Ont participé à la conférence les membres du Gouvernement, les associations de femmes, les autorités traditionnelles et ecclésiastiques.