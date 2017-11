Angola: Des citoyens marchent pour la fin de la violence contre les personnes âgées

Ndalatando — Plus d'une centaine de personnes de différentes couches de Cuanza Norte ont participé mardi, à Ndalatando (capitale provinciale) à une marche de répudiation et mobilisation de la société à s'abstenir de toute violence et de maltraitance envers les personnes âgées.

La marche pédestre, inscrite dans les commémorations de la journée de la personne âgée, qui se célèbre le 30 novembre, a parcouru les différentes artères de la ville de Ndalatando sous la devise «Protéger les personnes âgées - famille heureuse», afin d'attirer l'attention de la société sur la nécessité d'une une plus grande protection et attention aux personnes âgées, en particulier celles qui sont touchées par une situation de grande vulnérabilité.

A la fin, la directrice des services provinciaux de l'Action sociale, famille et promotion de la femme, Victoria Braga dos Santos a expliqué que la marche avec un nombre important de personnes âgées, a vise à attirer l'attention et mobiliser la société à s'abstenir de pratiques de discrimination et de violence contre les personnes âgées.

Elle a souligné la distribution régulière des paniers du ménagère, des activitésde fraternisation, loisirs et autres soutiens d'ordre divers, comme principales actions développées par le secteur de l'action sociale dans la province, dans le cadre de l'aide aux personnes âgées et vulnérables.

La responsable a considéré la marche comme une occasion pour la société et les familles de profiter, en particulier de l'attention accordée aux personnes âgées qui sont souvent abandonnés à leur sort, y compris par leurs propres enfants, des attitudes qualifiées de répréhensibles, car les personnes âgées représentent les bibliothèques vivantes de la société.

L'ancien Justino Augusto Canga a salué l'initiative du secteur de l'action sociale de promouvoir cette marche afin de sensibiliser les jeunes qui refusent de suivre les lignes directrices et l'expérience de vie des personnes âgées, pour mieux se positionner dans la société.

Dans le cadre des commémorations du 30 novembre (journée des personnes âgées), les services provinciaux de l'Action Sociale de Cuanza Norte ont développé un certain nombre d'activités de soutien aux personnes âgées, basé sur la distribution de la soupe et des vêtements usagés, outre des moments de loisirs et de recréation.