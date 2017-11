Togo: Gilchrist Olympio désavoue Faure Gnassingbé et annonce son soutien au retour à la Constitution de 1992

Pour une conférence de presse historique, s'en est bien une. Face à la presse ce jour, le président de l'UFC, Gilchrist Olympio a dénoncé la violence exercée sur le peuple togolais. "Rien ne justifie cette violence", a-t-il indiqué. Il a pour une fois, manifesté le soutien de l'UFC au peuple togolais dans la rue qui revendique le retour à la Constitution de 1992 et le droit de vote de la diaspora.

Pour Dr Olympio, la volonté d'alternance du peuple ne doit pas rimer avec une punition aveugle des Togolais. Aussi, a-t-il appelé le pouvoir à comprendre que "le contexte politique a changé".

Et donc, pour prévenir le pire, il trace des pistes.

D'un côté, il prescrit au pouvoir incarné par Faure Gnassingbé, d' "accepter le retour aux fondamentaux de la constitution de 1992", d' "accepter de ne pas se présenter à la présidentielle de 2020, il en sortirait grandi", à l'opposition d' "être unie et développer un projet clair et préparer la compétition d'idée" et sollicite l' "accompagnement des institutions étrangères pour l'organisation d'élections présidentielles dans 2 ans". Aussi, a-t-il appelé l'opposition à se rendre compte que "le temps des déclarations fracassantes est écoulé".

Tout en assumant le bilan décevant de l'accord RPT/UFC, Gilchrist Olympio a renouvelé son attachement au "combat pour la libération du peuple togolais du joug de l'oppression", dans lequel il s'est engagé depuis l'ère Gnassingbé Eyadéma et dont Faure Gnassingbé assure le prolongement. En tout cas, c'est une sortie de Gilchrist Olympio qui fera date dans la nouvelle lutte pour plus de démocratie et l'alternance au Togo.