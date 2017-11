Sud-Soudan: La pleine mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 est nécessaire pour améliorer la situation

Bensitou Keita a averti que de nouveaux affrontements entre l'Armée populaire de libération du Soudan et les forces pro-Riek Machar de l'Armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition, et entre ces dernières et des éléments du Front de salut national de Thomas Carillo, feraient de nouvelles victimes civiles, provoqueraient de nouveaux déplacements, et, par conséquent, rendraient vaine toute recherche concertée d'une issue politique à la crise.

« Sur les plus de 200 incidents visant des acteurs humanitaires survenus en septembre et en octobre, près de 100 ont été attribués à des acteurs étatiques », a-t-elle signalé. Elle a également rappelé, qu'en 2017, pas moins de 19 travailleurs humanitaires ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions.

La résolution du conflit au Soudan du Sud et l'amélioration de la situation humanitaire « catastrophique » dans plusieurs régions du pays passent par la pleine mise en œuvre de l'Accord de paix de 2015 et par l'acheminement « sans entrave » des travailleurs humanitaires aux populations dans le besoin.

