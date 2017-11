Cote d'Ivoire: Coopération UA-UE - 45% des parlementaires européens pensent qu'elle est mieux assurée

Le conférencier a pour sa part indiqué: « la collaboration Ue-Ua exige des mesures de confiance qui se doivent d'être mutuellement acceptées ».

« La coopération entre l'Europe et l'Afrique pourrait être fortement améliorée. Elle est jugée satisfaisante pour seulement 22% des parlementaires, 31% estimant qu'elle est peu ou pas satisfaisante », a soutenu Emmanuel Dupuy, président de l'Institut prospective et sécurité en Europe (Ipse), lors d'une conférence de presse dans les locaux du groupe Fraternité Matin, ce mardi 28 novembre 2017. Ce, en marge du sommet UA-UE qui s'ouvre officiellement le mercredi 29 novembre, à Abidjan.

Autour du thème « Les parlementaires européens jugent la coopération avec l'Afrique », Ipse a fait un sondage orienté vers 1565 parlementaires européens et membres des Parlements nationaux issus des Commissions des affaires, afin de relever leurs préoccupations et attentes à la veille du 5e Sommet Union africaine - Union européenne, réunissant 82 Chefs d'État et qui se tient pour la première fois dans un pays africain, notamment en Côte d'Ivoire.

A en croire cette étude, « la réussite des objectifs du 4e Sommet Union européenne - Union africaine recueille une moyenne de 3,8/5 ». Mais les sondés expriment également des inquiétudes ou encore des difficultés quant à la réussite « des objectifs généraux et, souvent, très ambitieux des État et des gouvernements des deux continents ». Dans le sondage, « la coopération bilatérale entre Etat recueille d'ailleurs 55% d'avis positifs avec une réelle volonté (81%) de renforcement de la coopération entre pouvoirs locaux.» Cependant, les parlementaires proposent que la coopération soit approfondie et élargie aux champs idéologiques. Pour Emmanuel Dupuy, l'idéologie n'écarte pas les principes universels tels que la souveraineté de l'Etat, le respect des lois, etc.

Le conférencier a pour sa part indiqué: « la collaboration Ue-Ua exige des mesures de confiance qui se doivent d'être mutuellement acceptées ». Tout en amplifiant les dispositifs existants. La mutation d'une vision militaire vers une approche plus « globale » de la lutte contre le terrorisme devrait aussi être prise en compte, selon lui.

Le directeur général du groupe Fraternité Matin, Venance Konan, a salué la coopération entre les deux institutions. Mais, cette collaboration, pour lui, ne pourra pas développer l'Afrique. Il souligne que la gestion des ressources des pays de façon rationnelle, le travail et le respect des règles pourront être des atouts pour le développement de l'Afrique. « Il est temps que nous Africains, nous puissions régler nos problèmes, que nous puissions nous mettre au travail », a-t-il conseillé.

Outre le conférencier, cette rencontre a enregistré la présence du maire de Béoumi Konan Etienne, de Bruno Fanucchi, journaliste spécialiste de l'Afrique et Christine Holzbauer, journaliste reporter African Business.