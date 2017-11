Cote d'Ivoire: Aboisso - L'Agence judiciaire du trésor explique l'exercice de l'action récursoire

Mme Kadiatou Ly Sangaré, agent judiciaire du trésor, a précisé que cette rencontre vise, essentiellement, « à sensibiliser des populations par la faute desquelles l'État est régulièrement conduit à payer d'énormes sommes » au titre des préjudices commis.

Les administrations, les fonctionnaires et les agents de l'État d'Aboisso ont été instruits à agir, dans leurs fonctions et missions, dans le strict respect de la légalité. C'était le 27 novembre, lors d'un séminaire organisé par la direction générale du trésor et de la comptabilité publique.

Mme Kadiatou Ly Sangaré, agent judiciaire du trésor, a précisé que cette rencontre vise, essentiellement, « à sensibiliser des populations par la faute desquelles l'État est régulièrement conduit à payer d'énormes sommes » au titre des préjudices commis. Or, selon elle, l'économie de cette manne aurait servi à la réalisation d'importantes infrastructures dans plusieurs domaines.

Pour combler ce manque à gagner, elle a indiqué que l'État de Côte d'Ivoire de 2016 à 2017 à dépenser, pour des réparations partielles de dommages et préjudices, la somme de 4 071 069 574 francs CFA. Aussi a-t-elle avancé que la situation est grave et interpelle toutes les populations à un changement de comportement, au respect du bien public. Pour y parvenir, elle a souhaité un large relais de ce message civique.

Après quoi, elle a expliqué le rôle de l'agence judiciaire du trésor des administrations des fonctionnaires et agents de l'État. Tout en exposant les cas et la mise en œuvre de l'action récursoire qu'elle mène. Et ce, dans le but, de réduire au maximum les préjudices financiers liés aux condamnations judiciaires de l'État.

Visiblement heureux de la tenue de ce séminaire, M. Bakayoko Dogoba, le trésorier général du sud-Comoé, a affirmé que ce moment arrive à point nommé. Car, il rappelle ainsi à tous, le principe de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires de la communauté. Qui, de surcroît, met tout fonctionnaire face à sa responsabilité dans ses actions de tous les jours.