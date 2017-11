Cote d'Ivoire: Investissements et coopération économique - Chinafrique et Europafrique en débat à Marrakech

A la veille du sommet Union africaine-Union européenne d'Abidjan, des ministres et businessmen chinois, africains et européens ont engagé, dans la ville ocre marocaine des réflexions pour passer de la concurrence au partenariat.

Pour sa deuxième édition, qui s'est tenue à Marrakech les 27 et 28 novembre, le China-Africa Investment Forum a abordé diverses thématiques, dont celle d'une possible coopération triangulaire Chine-Afrique-Europe, pour mieux investir dans les projets structurants en Afrique et impulser un vrai décollage du tissu d'entreprises africaines.

Alors que s'ouvre le sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, quelque 500 personnalités, ministres, experts, et hommes d'affaires chinois, marocains et subsahariens ont débattu, entre autres sujets, des bienfaits que pourrait procurer une approche triangulaire impliquant Chinois, Européens et Africains lors d'un panel spécialement consacré au sujet.

Lors de ce Forum Chine-Afrique de l'investissement organisé conjointement par le ministère marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, "Jeune Afrique Media Group" et "Boao Business Consulting", la forte contribution de la Chine et de ses entreprises à la croissance africaine a été largement évoquée, poussant des Européens présents à intervenir pour vendre une « relation avec l'Afrique ancienne, diversifiée avec un stock d'investissements dans des domaines comme la vie durable, les télécoms, faisant partie des priorités de l'Afrique.

La concurrence est en effet dans l'air, depuis que la Chine a augmenté fortement ses investissements et ses échanges commerciaux avec l'Afrique, pendant que des entreprises européennes voyaient leurs parts de marché régresser.

En moins de vingt ans, ont rappelé les personnalités dans leurs différentes interventions à la tribune du Forum, la Chine est devenue le premier partenaire économique de l'Afrique. « Avec plus de 10 000 entreprises actives sur le continent, ses échanges commerciaux avec l'Afrique (190 milliards de dollars en 2016) sont aujourd'hui plus importants que ceux de l'Inde, de la France et des États-Unis réunis ».

Néanmoins, selon les spécialistes, le partenariat économique sino-africain présente encore un potentiel considérable de croissance. Une étude récente du cabinet international McKinsey, estimant que les revenus générés en Afrique par les entreprises chinoises pourraient progresser de 144 % d'ici à 2025, a été abondamment soulignée, pour montrer le caractère désormais durable de cette tendance lourde du développement de la Chinafrique.

« Accélérer les investissements, encourager les partenariats dans les nouveaux secteurs porteurs de croissance, favoriser la coproduction et le sourcing industriel local, identifier les intérêts communs entre les stratégies d'investissements de la Chine et les priorités économiques de l'Afrique, créer le cadre financier et juridique qui favorisera les échanges commerciaux et les réussites industrielles... sont autant de sujets débattus au cours de cette conférence de deux jours qui s'achève aujourd'hui à Marrakech, avec une intervention très attendue du ministre marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'économie numérique, M. Moulay Elalamy.

Celui-ci avait déjà lancé la veille, lors de l'ouverture des travaux, une formule cinglante résumant la situation : « L'Afrique a besoin de la Chine comme la Chine a besoin de l'Afrique ». Le forum intervient en effet dans un contexte où l'Afrique entend tirer profit des nouvelles opportunités de financement qu'offre la Chine à travers sa nouvelle politique à l'international dénommée « Une ceinture, une route » (ou encore Les nouvelles routes de la soie ».

Le Maroc, quant à lui, se positionne et revendique une place de hub d'entrée des investissements chinois en Afrique, mettant en exergue, essentiellement, les atouts de son économie parmi les plus rayonnantes du continent, et sa position géographique doublée de ses investissements accrus en Afrique, qui en font le premier fournisseur d'Ide en Afrique ouest-africaine, et le deuxième investisseur africain en Afrique après l'Afrique du sud.

Après le Kenya, l'Ethiopie, l'Egypte et Djibouti, bénéficiaires principaux de l'initiative chinoise dans sa forme originelle, le Maroc a choisi de rejoindre rapidement le projet des «nouvelles routes de la soie» qui prévoit la construction de routes, ports, lignes de chemin de fer et parcs industriels dans 65 pays pour plus de 1 000 milliards de dollars (environ 560 000 milliards de francs Cfa).

Appelé en Chine «La ceinture et la route», ce programme d'infrastructures inclut une ceinture terrestre pour relier la deuxième économie mondiale à l'Europe occidentale via l'Asie centrale et la Russie, et une route maritime pour rejoindre l'Afrique et l'Europe par la mer de Chine et l'océan Indien.

Cette initiative «concerne déjà l'Afrique de l'Est et nous souhaitons que le phénomène s'amplifie (...) aux pays d'Afrique de l'Ouest», a souligné quant à lui, le ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, qui a également plaidé pour des partenariats gagnant-gagnant entre entreprises chinoises et africaines.