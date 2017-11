Ile Maurice: Service anti-incendie - Un fonctionnement difficile

Qu'est-ce qui explique le fait que le fire certificate d'Emerald Park Shopping Centre a été révoqué alors que les quatre centres commerciaux n'ont reçu que des improvement notices ? D'autant que, selon nos recoupements, leurs lettres de révocation étaient déjà prêtes. Le Chief Fire Officer, Louis Pallen, explique le non respect des conditions attachées à l'émission du fire certificate était tel à l'Emerald Park Shopping Centre que le MFRS a jugé utile de sévir. Le fire certificate de ce centre a été révoqué pour permettre au propriétaire de faire le nécessaire. Hier, ce dernier aurait demandé au MFRS de faire une nouvelle inspection. Louis Pallen en appelle au devoir citoyen pour dénoncer toute atteinte à la sécurité en cas d'incendie. «Nous n'avons pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux. On demande plutôt au public de nous alerter sur le 154.»

Ils ont deux à trois jours pour se conformer aux normes antiincendie. Deux centres commerciaux du Nord et deux de l'Est ont reçu des improvement notices, hier, du MFRS. C'est le résultat des visites effectuées par la FSD ce week-end.

Les membres de la FSD mènent entre quatre et sept inspections par jour, dépendant de la superficie des immeubles. Auparavant, il y en avait 12 à 15. Par moments, l'exercice peut prendre plus d'une demi-journée, voire deux à trois jours. C'est notamment le cas quand il s'agit de centres commerciaux. Après une première visite, des recommandations peuvent être faites au propriétaire du bâtiment. Les éléments de la FSD retournent sur les lieux une fois que celui-ci a apporté les changements demandés. Il dispose d'un mois pour se conformer aux normes. Passé ce délai, la FSD envoie un rappel au principal concerné. Que se passe-t-il en l'absence d'actions de la part des propriétaires ? «Il n'y a rien que l'on puisse faire. La loi ne nous autorise pas à prendre des contraventions, par exemple», laisse-t-on entendre. Ce serait dans les cas extrêmes que l'unité révoque les fire certificates. Toutefois, même en l'absence de cette licence ou d'un fire clearance, selon le cas, le propriétaire peut continuer à opérer.

La FSD du MFRS se charge des inspections au niveau des bâtiments publics et privés. Elle fait aussi des recommandations afin que ceux-ci soient aux normes en ce qui concerne la sécurité en cas d'incendie et émettent des certificats.

Le public est-il à l'abri en cas d'incendie ? Quel est le rôle de la Fire Safety Division (FSD) pour prévenir ces sinistres au niveau des bâtiments publics et privés ? Ces questions se posent suivant l'incendie mortel dans l'entrepôt de Shoprite et la récente fermeture de l'Emerald Shopping Park. À regarder de plus près, le fonctionnement de la FSD du Mauritius Rescue and Fire Service (MFRS) laisse à désirer : les inspections se font à personnel réduit, il n'y a pas de visites surprises et pas de contraventions en cas de non-respect des normes anti-incendie...

