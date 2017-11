Burkina Faso: Discours de Macron à Ouaga - Ilest venu, il a parlé, et après ?

Le scepticisme est grand quand on sait que les prédécesseurs de Macron se sont tous illustrés par des discours du genre, mais qui, au finish, n'ont rien changé dans les relations entre la France et l'Afrique. A titre d'exemple, depuis Jacques Chirac, tous les présidents ont annoncé la mort de la Françafrique qui, pourtant, leur a tous survécu.

C'est une conviction profonde, qui m'a poussé à faire de l'égalité femme-homme une grande cause de mon mandat. La démographie peut être une chance, mais à condition que chaque femme puisse choisir son destin ». Cela dit, au-delà de la beauté des mots et de l'éloquence de l'orateur du jour, la question que l'on peut se poser est de savoir quelle suite sera donnée au discours du premier des Français.

Je veux que nous puissions désormais conduire les premières victoires pour terrasser les terroristes. Ce sont des organisations régionales plus fortes qui ont vocation à prendre le relais contre le fardeau du terrorisme. Il faut renforcer les forces régionales crédibles et réactives. C'est le sens de l'histoire ».

L'on peut donc à la fois admirer le courage et la détermination du prince régnant de l'Hexagone et souffrir de voir que le message d'espoir du président français à la jeunesse africaine ait été livré sur les œuvres d'un leader panafricaniste assassiné par la France pour les raisons que l'on sait.

La première est que malgré le climat tendu et l'hostilité ambiante qu'il a été donné de constater, Emmanuel Macron n'a pas craint d'aller livrer son message dans le foyer incandescent de la contestation qu'est le milieu estudiantin, même si l'on sait que le dispositif sécuritaire dissuadait plus d'un et que comme le requièrent les circonstances, les interventions ont été minutieusement préparées pour ne pas froisser notre hôte.

Mais avant ce cours magistral, l'hôte de Roch Marc Christian Kaboré a fait deux déclarations d'importance pour les Burkinabè : le dossier Thomas Sankara dont on dit que l'assassinat a des connexions internationales avec la France pour centre névralgique, et le dossier Norbert Zongo dont le présumé commanditaire de l'assassinat, François Compaoré, réside en France, sous contrôle judiciaire en attendant son éventuelle extradition devant la Justice burkinabè qui en a fait la demande.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.