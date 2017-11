Congo-Brazzaville: Distinction - Coussoud-Mavoungou élevé au grade de Commandeur dans l'Ordre du mérite maritime français

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique a été décoré, le 25 novembre à la résidence du consul général de France à Pointe-Noire, par Bertrand Cochery, ambassadeur de France auprès de la République du Congo.

La reconnaissance du ministre Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou par l'Etat français honore non seulement le Congo mais aussi toute l'Afrique. Il est, en effet, le premier Africain élevé au grade de Commandeur du mérite maritime français. « Cette distinction rare sanctionne un parcours unique où se rejoigne l'amitié pour la France, née de vos études dans les régions de Bordeaux et de Nantes et un sens exceptionnel du service de votre pays qui vous conduit aux plus hautes fonctions... », a dit d'emblée Bertrand Cochery, ajoutant: « Dans cette discipline si difficile qui consiste à avancer dans sa carrière, votre cursus brillant, monsieur le ministre, témoigne de vos qualités émérites de navigateur. N'oublions pas que vous êtes capitaine de frégate de réserve, de vos talents personnels pour tirer le meilleur profit de cette riche formation que vous avez reçue au Congo et en France, et d'un sens aigu du service de votre pays».

Cette consécration couronne les efforts d'un marin volontaire et opiniâtre bravant les tumultes et les marées d'une mer parfois sans merci. « Vous avez su fixer votre cap, vous avez tenu la barre, vous aviez étudié vos cartes et dans chacune de vos escales vous avez eu soin de mener votre cargaison à bon port (...). Au moment où vous prenez la barre des destinées de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, au moment où vous comme moi regardons au large vers les horizons de nouvelles coopérations entre la France et le Congo, essentielles pour la force de notre relation bilatérale et pour la diversification de l'économie congolaise en ce moment, monsieur le ministre nous devons plus que jamais méditer la sagesse et la science des anciens voyageurs. Nous devons reconnaître ce que l'art de la navigation a apporté à la recherche scientifique et à l'innovation technologique », a poursuivi le diplomate français.

La tenue de cette cérémonie à Pointe-Noire, où Martin Parfait Aimé Coussoud Mavougou a fait ses études secondaires, ses premiers pas dans l'administration maritime, notamment à la direction des Services de la marine marchande (aujourd'hui direction générale de la marine marchande) n'est que la reconnaissance à cette ville qui a fait germer sa passion de la mer et lui donne ainsi l'occasion d'apporter sa contribution dans la maritimisation de l'économie nationale. Devant l'assistance (famille, amis, collègues, connaissances) sans oublier les anciens collègues de Saint-François, de Les Saras dans le district de Mvouti (département du kouilou), du séminaire de Loango, de la Faculté de droit de Brazzaville, de Bordeaux et de Nantes, ému, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou n'a eu qu'un seul mot : merci, avant d'indiquer : « La mer demeure un des combats majeurs de ma vie. C'est la raison pour laquelle nous avons créé, avec tous ceux qui partagent cet amour et cette passion, l'Association congolaise du droit maritime dont la présidence d'honneur m'échoit... ».

À 58 ans, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou entre dans le cercle fermé des commandeurs. Une prouesse réussie par son abnégation au travail, mais aussi au soutien et surtout à l'apport de la famille dont son père, Jean-Pierre Coussoud, 85 ans aujourd'hui, présent à la cérémonie où assistaient également trois membres du gouvernement, à savoir les ministres Gilbert Mokoki, Fidèle Dimou et Anatole Collinet Makosso. Signalons que le 20 juillet 2010, le ministre Coussoud Mavoungou avait été fait Officier dans l'Ordre du mérite maritime français.