Ile Maurice: Parlement - Le SME Bill voté, les députés divisés

Sangeet Fowdar a, lui, évoqué les difficultés financières et administratives des PME. Selon le député de la majorité, il faut donner sa chance à SME Mauritius. «Nous voulons que le secteur des PME contribue au PIB. La SICOM a été privatisée et travaille très bien avec une bonne situation financière. Il faut donner sa chance à SME Mauritius. La SMEDA a fait son temps et a été un dumping ground pour les politiciens.»

Ce qu'a confirmé Sunil Bholah, le ministre des Coopératives. Il soutient que le nouveau Chief Executive Officer de SME Mauritius a été choisi par un panel et n'est pas un habitant de sa circonscription. Même s'il reconnaît qu'il y a déjà eu des soupçons de corruption sur la personne. Toutefois, fait-il remarquer, «l'affaire avait été envoyée à l'ICAC et il n'y avait aucun élément incriminant».

Danielle Selvon, députée du MMM, a demandé qu'on ne mette pas de pression sur ces employés. Selon elle, le projet de loi n'a rien de concret. «Il faut un projet de loi bien travaillé, surtout en ce qui concerne la production bio. Les petits planteurs abandonnent les plantations de canne à sucre. Ce projet de loi ne reflète pas le plan directeur de dix ans préparé pour les petites et moyennes entreprises (PME). Dans l'express, on peut relever les critiques des associations.»

