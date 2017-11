Angola: La perception d'impôts permet de développer la municipalité - Gouverneur de Lunda Sul

Saurimo (Angola) — La perception d'impôts communautaires, dans les quatre municipalités de la province de Lunda Sul, permet de développer chacune des circonscriptions, en vue d'améliorer la qualité de vie de leurs populations, a déclaré mardi, dans la ville de Saurimo, le gouverneur local, Ernerto Kiteculo.

Effectuant une visite de constatation à l'Administration Municipale de Saurimo, le gouverneur a affirmé que seules les recettes locales pourraient permettre au gouvernorat provincial de construire de nouvelles écoles, de Centres de santé et d'améliorer la salubrité.

Pour y parvenir, "il faut que l'Administration travaille sérieusement dans la perception d'impôts. Mettre en place un programme structuré, de façon à attirer davantage l'investisseur, et encourager la culture de paiement d'impôts", a-t-il ajouté. Appelant les fonctionnaires de l'Administration locale à travailler avec zèle et dévouement dans la résolution de problèmes des citoyens, le gouverneur les a exhortés à éviter la bureaucratie administrative, afin de donner de la crédibilité et confiance aux services publics.

Améliorer l'image des Cimetières, de manière à assurer des meilleures conditions d'enterrement des dépouilles mortelles, et faire en sorte que les réseaux de drainage puissent faciliter l'écoulement des eaux résiduelles sont autant des recommandations qu'il a données aux fonctionnaires de l'Administration municipale. Le gouverneur a plaidé pour la mise en place de nouveaux marchés avec services diversifiés, pour un commerce plus organisé, de façon à combattre les marchants ambulants sur les bords de la route. Peuplé d'environ 423.000 habitants, Saurimo, chef-lieu de la province diamantifère de Lunda Sul (est), est composé de trois communes (Sombo, Mona Quimbundo et le siège municipal appelé également Saurimo).