Angola: Message du Président João Lourenço à son homologue kenyan

Luanda — Un message du président de la République d'Angola, João Lourenço, a été remis mardi à son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, par la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

En tant qu'envoyée spéciale du Chef de l'Etat angolais, la ministre a souhaité au nouveau président du Kenya succès dans sa nouvelle mission, assurant les réformes dans le pays, en vue d'un développement durable, du progrès social, de la préservation de la paix et du dialogue.

Le Président kényan, qui a pris ses fonctions mardi matin au stade Kasarani devant des chefs d'Etat et de gouvernement africains et le Premier ministre israélien, parmi d'autres invités étrangers et des milliers de Kenyans, a exprimé le désir de renforcer les relations économiques avec l'Angola, en particulier dans les domaines des transports, de l'agriculture, de la culture et de l'éducation.

À l'occasion, le Chef de l'État kenyan a considéré que les relations amicales entre l'Angola et son pays étaient optimales et fructueuses et qu'il avait l'intention de les renforcer à l'avenir par le biais du partage permanent d'informations et de coopération dans divers domaines.