Congo-Brazzaville: ARTs martiaux affinitaires - Le full-contact bientôt détaché de la fédération de karaté

Le président du comité départemental de full-contact de Pointe-Noire, Vickos Julio Stephano N'Zombré, et son secrétaire général, Jean Pierre Boungou, ont annoncé au cours d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville, la mise en place, le 15 décembre, du comité national de ce sport à Brazzaville.

Après dix-sept ans d'exercice, les pratiquants du full-contact entendent mettre en place leur instance nationale pour se détacher de la fédération de karaté et s'ouvrir au niveau international. « Le 15 décembre, le staff du comité départemental de Pointe-Noire ira à Brazzaville pour mettre en place le bureau national qui est l'équivalent de la fédération mais on ne sera pas encore totalement indépendant de la fédération du karaté. Le bureau mis en place saisira ensuite la direction générale des Sports qui, à son tour, informera le ministère des Sports pour convoquer l'assemblée générale élective de la fédération», a indiqué Vickos Julio Stephano N'Zombré. Il a ajouté qu'après la mise en place du bureau national, la sélection congolaise de full contact et celle de la République démocratique du Congo s'affronteront en match amical international, en mai 2018.

Notons que lors de la mise en place du comité départemental de cette discipline en août dernier, ces dirigeants avaient pris l'engagement de la vulgariser dans tous les départements du Congo et encourager sa pratique par les filles. « Le full-contact est actuellement pratiqué dans quatre départements, à savoir Brazzaville, Niari, Kouilou et Pointe-Noire. Notre but est de conquérir tous les départements », a martelé Vickos Julio Stephano N'Zombré. Il a ajouté que ce sport est beaucoup avantageux que le football.

Le comité départemental entend mettre les départements en ébullition à travers l'organisation des matches de gala, la formation des techniciens aux nouvelles règles du jeu et l'encadrement des plus jeunes. « Au niveau olympique, on a demandé aux fédérations d'organiser les championnats des cadets pour assurer l'avenir de la discipline, parce qu'au sport de combat, après dix ans d'activité, le même athlète n'est plus compétitif », a souligné le président du comité, tout en indiquant que les bases de la discipline sont enseignées aux enfants à partir de 6 ans. Il a aussi ajouté que depuis l'arrivée de ce sport au Congo, 828 élèves ont été formés dont 58 ceintures noires dispersées dans les différents pays, d'où la présence de seize clubs à Pointe-Noire. Toutefois, les techniciens desdits clubs se retrouvent une fois dans la semaine pour échanger sur les nouvelles règles du jeu et de l'arbitrage.

Par ailleurs, Vickos Julio Stephano N'Zombré a lancé un appel aux mécènes pour l'obtention d' un ring. Le full-contact ou la boxe américaine est un sport de combat appartenant à la forme de boxe pieds-poings née aux États-Unis, dans les années 1960 et 1970 encore appelée kick-boxing. La discipline a été importée du Cameroun par le Congolais Me Vickos Julio Stephano N'Zombré, ceinture noire 6e dan.