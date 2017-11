Congo-Brazzaville: Économie numérique - L'Africa digital academy lance sa première édition

Quinze entrepreneuses actives prennent part à la formation gratuite sur la création et la gestion des sites Internet, ouverte le 28 novembre à Pointe-Noire.

L'activité organisée par Congo web agency (Agence conseil en communication) et l'Amid Congo (Association de Mpaka pour l'intégration et le développement) se déroule sur le thème : « L'entrepreneuriat au féminin». Architectes, créatrices de mode, décoratrices, journalistes, écrivaines et autres ayant des projets personnels vont apprendre à créer et gérer un blog professionnel, un site Internet dynamique ou une petite boutique en ligne avec le logiciel WordPress.

Pendant quatre jours, les participantes vont plancher sur le logiciel World press, la création des pages et des articles, le référencement et le Seo, les indicateurs de performances, le projet personnel, etc. Cette formation qui va renforcer leurs capacités en matière des TIC (Technologie de l'information et de la communication) leur permettra d'innover, de créer des contenus de qualité afin de booster leurs activités et ainsi tirer profit des potentialités du numérique.

L'objectif d'Africa digital academy, a rappelé Kriss Brochec, responsable de Congo web agency et de l'Amid, est d'aider les professionnels, les organisations, les communautés, les corps de métiers et autres à tirer profit des gains de temps, de productivité, d'opportunités et d'affaires qu'offre le numérique. Par cet évènement, Congo web agency et l'Amid entendent « aider la population à s'approprier le digital afin d'en faire des acteurs numériques autonomes et responsables ».

De ce fait, après la première édition consacrée aux entrepreneuses, les deux structures prévoient d'autres éditions pour les artistes et opérateurs culturels au mois de janvier; pour les opérateurs touristiques et sur les techniques de recherche de l'emploi sur Internet en avril; sur les outils du numérique en formation au mois de mai. Les deux structures prévoient aussi le remix de la formation des entrepreneuses à Brazzaville au mois de mars (mois de la femme). La clôture de la 1re édition de l'Africa digital academy sera marquée par une cérémonie de certification qui aura lieu le 2 décembre. Au cours de celle-ci, les travaux des participantes seront présentés ainsi que leurs produits.