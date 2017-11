Madagascar: Conjoncture - Le FFKM recommande un changement radical

Une nouvelle page s'est ouverte dans les relations entre la France et l'Afrique. Le président Emmanuel Macron l'a… Plus »

Outre le coup de semonce sur le fait de priver les citoyens du droit à une information diversifiée et une diversité d'opinion, la 40e réunion du comité central du FFKM dénonce aussi, l'opacité dans l'usage des deniers publics ». Il y est soutenu ainsi que « du fait de cette absence de transparence, il y une confusion entre l'utilisation de l'argent public et les actes d'un parti politique. Étant donné la conjoncture, la résolution d'Antsirabe qui veut un changement drastique de la gouvernance étatique propose, entre autres, de s'atteler à la refondation.

Pour le comité central, la politique d'investissement, entrepreneuriale et industrielle de l'État donne la part-belle aux étrangers. La déclaration ajoute que ce sont les étrangers qui bénéficient des aides et facilités tandis que le Malgache reste sur la touche. Dans ses remontrances, l'instance décisionnaire du FFKM, recadre du reste, le pouvoir sur le verrouillage des médias publics, faisant en sorte que la population n'ait que des informations à sens unique.

Les actes blasphématoires contre l'église, ou encore, la non réalisation des résolutions de la démarche réconciliatrice conduite par le FFKM, sur la base des 4 F (vérité, reconnaissance des torts, repentance et réconciliation), en 2015, ont été entre autres, pointés du doigt dans la déclaration d'Antsirabe. Pour le comité central du Conseil œcuménique, les maux qui rongent la société comme l'insécurité, la corruption, les injustices et l'incivisme qui règnent actuellement sont dus à la non concrétisation des résolution de la réconciliation nationale basée sur les 4F.

Comme les autres entités et autorités religieuses ces derniers mois et même ces dernières années, le comité central du FFKM est cash dans son appréciation de la conjoncture nationale. Que ce soit sur le plan confessionnel, en passant par les affaires nationales, l'insécurité, l'insécurité ou encore, le climat des affaires, il dresse un sombre tableau de la situation.

