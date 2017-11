Madagascar: Tsiroanomandidy - Un soldat tire accidentellement sur un bagarreur

Une nouvelle page s'est ouverte dans les relations entre la France et l'Afrique. Le président Emmanuel Macron l'a… Plus »

Une réunion sur l'indemnité des forces de DAS se déroulait au village, dans l'après-midi lorsqu'un homme ayant un verre dans le nez, selon la gendarmerie, est venu la perturber. « Il s'est jeté sur le soldat et a essayé de le dépouiller de son fusil d'assaut kalachnikov AKM. Brusquement un tir est parti », a rapporté le commandant de brigade (CB) locale. Ce premier coup de feu a été tiré en l'air. La réunion a pris fin. Sur le chemin de retour chez lui, le militaire a été encore poursuivi. Son adversaire l'a bousculé une deuxième fois en attrapant son kalachnikov. Alors qu'ils étaient à terre, la gâchette a été accidentellement pressée, selon les informations du CB qui a dressé le constat avec deux sergents-chefs et le médecin.

Scène digne du Far West dans le Bongolava. Une rixe entre un soldat de première classe du Détachement d'appui à la sécurité (DAS) et un bagarreur s'est soldée par deux coups de feu mortels. Les faits se sont produits samedi soir, aux environs de 19h, à Mangavilany, commune de Kiranomena, district de Tsiroanomandidy.

