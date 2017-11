Congo-Kinshasa: Pomme de discorde !

opinion

Tiraillée autour du calendrier électoral, la classe politique congolaise risque de saliver, avec passion, autour d'une nouvelle pomme de discorde.

Il s'agit du projet de loi portant modification de la loi électorale. Bien qu'à l'issue de la présentation par le Vice-Premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, représentant le Premier Ministre Bruno Tshibala, ce projet ait été déclaré recevable hier, à l'Assemblée Nationale, il continue, néanmoins, à susciter bien d'appréhensions. Et, ici, pas de clivage politique. Même à la Majorité Présidentielle, des intelligences remettent en cause quelques clauses de ce dernier, surtout quant à la problématique du seuil de légitimité qui, jusque-là, semble n'être maîtrisée, sérieusement, que par une poignée de personnes. Les dessous de la toute dernière réunion des groupes parlementaires de la MP à l'Hôtel du Fleuve l'illustre assez bien.

Un autre sujet qui libère les passions, c'est la question de candidats soucieux de participer aux joutes électorales alors qu'ils ne sont pas sur la liste présentée par leurs formations politiques. Ces derniers, aux prochaines élections, seront obligés de démissionner de leur parti trois mois avant le scrutin. Bien d'autres aspects donnent matière à réflexion. Avec force, les Députés les ont soulevés. Si les réponses du Gouvernement de la République ont fait mouche à l'Assemblée National, il sied de se demander si c'est le cas pour la plus grande partie des congolais dont plusieurs ont suivi de près les séances plénières dédiées à l'examen et adoption de cette modification de la loi électorale de 2015. Qui, devoir de mémoire oblige, avait été au centre des heurts début janvier de l'année dernière.

A l'aube des enjeux du mois de décembre 2017, de l'après 31 décembre 2017, précisément, la modification de cette dernière sans convaincre la masse ne risque-t-elle pas d'être une flammèche de plus dans les feux des contradictions MP-Opposition ? A chacun de répondre. Certes, la pertinence de cette procédure parlementaire réside dans le fait qu'il faille réorganiser les prescriptions légales quant au calcul de la répartition des sièges dans chaque circonscription sur la base non plus du nombre des habitants, mais celui des électeurs enrôlés. Et, encore, parce qu'il faut, dans le contexte actuel, que le Parlement comme d'autres institutions s'acquittent de leurs devoirs pour exorciser les contraintes qui peuvent obstruer la tenue des élections 2018 projetées par le calendrier électoral.

Toutefois, ne faut-il pas clarifier les choses et ôter les dispositions qui causent le sentiment qu'un tout nouveau coup se prépare dans le processus électoral en cours ? Il appert que oui. Car, des voix s'élèvent déjà dans l'Opposition pour dénoncer ce projet de loi. C'est le cas, par exemple, de Samy Badibanga et ses compères de la plateforme "Les Progressistes ". Avant que d'autres opposants et plateformes emboitent le pas de manière claire et nette, le bon sens voudrait que l'ombre de ce nouveau pomme de discorde soit neutralisé. A présent, la balle est dans le camp des Députés et des Sages du Sénat.