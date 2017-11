Congo-Kinshasa: Bouclage à Kinshasa - La Police rassure l'opinion !

Dans une mise au point livrée à La Prospérité, le Colonel Pierre Rombaut Mwanamputu, voix officielle de la PNC, clarifie le pourquoi des contrôles effectués par la police dès la nuit du lundi 27 novembre.

Le porte-parole de la Police Nationale Congolaise parle d'une mesure générale de sécurité ordinaire prise avant les fêtes de fin d'année. Par ailleurs, les agents de l'ordre sont appelés à ne pas verser dans l'arbitraire. Ci-après, la déclaration de la police sur les opérations de contrôle à Kinshasa.

DES OPERATIONS DE CONTROLE DE POLICE SUR TERRAIN EN CETTE PERIODE DE FIN D'ANNEE

Des études empiriques ont suffisamment démontré qu'en fin d'année, la recrudescence de la criminalité revient à l'ordre du jour.

Des Bandits à main armée et de grands chemins , des criminels de sang ainsi que d' autres délinquants sortent de leurs tanières et s'attaquent à l'intégrité physique des personnes et de leurs biens, poursuivant l'objectif de se faire un peu de sous pour passer les fêtes de nativité et de saint sylvestre dans l'allégresse comme tout le monde.

Voilà pourquoi Mr le Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise , le Commissaire Divisionnaire Principal Dieudonné AMULI BAHIGWA par anticipation , a fait diffuser une directive opérationnelle ordonnant aux Commissaires Provinciaux ainsi qu'aux Commandant des formations Nationales spécialisés d'organiser dans les grandes villes et arrières du Pays , des opérations de contrôle de police diurnes et nocturnes ( patrouille pédestre , motorisée , ronde , bouclage ciblé et road bock ) sur terrain pour d'une part , décourager les criminels et autres délinquants à poser des actes allant dans le sens de violenter la loi pénale , d'autre part , d'apporter une sécurité tout azimut à la Population pour qu'elle puisse vaquer librement à ses occupations et passer les fêtes de nativité ainsi que de fin d'année dans la quiétude.

Ainsi, il nous appartient d'indiquer que lors de ces opérations de contrôle de police, tout en étant très ferme , les éléments de force de l'ordre sur terrain doivent être empreints de discernement et d'humanité , avec le souci permanent de respect des droits de l'homme , ils doivent s'abstenir de tomber dans l'arbitraire , les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes.