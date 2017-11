Congo-Kinshasa: SOCODA - Qui bouffe l'argent de Pépé Kallé ?

interview

C'est par la bouche d'Ali Kalé, que la famille YAMPANYA s'est exprimée en révélant certaines choses inédites concernant le droit d'auteur de l'artiste musicien Jean KABASELE YAMPANYA alias Pépé Kallé, à la Socoda ainsi que sur le chambardement qui a causé la disparition totale du groupe Empire BAKUBA, à nos jours, sur la scène musicale congolaise.

C'était au cours d'un entretien accordé au journal La Prospérité, à l'occasion de la commémoration, ce 28 novembre, du 19ème anniversaire de la mort de celui qu'on appelait «Eléphant de la musique africaine» et Président de l'Empire BAKUBA.

Pouvez-vous vous présenter aux lecteurs ?

Je suis Ali KALE. Le petit-frère propre à Pépé Kale qui fut un des géants de la musique africaine. Pépé Kalle était l'aîné de la famille dont moi je suis le 7ème enfant de la famille. Comme vous le savez, Pépé Kalé était un grand musicien de notre pays, la RDC. Un chanteur de renom qui a fait ses preuves à travers ses œuvres inoubliables. Il était champion d'Afrique et des Caraïbes avec l'orchestre Empire BAKUBA.

28 novembre 1998-28 novembre 2017, il y a 19 ans mourait Pépé Kallé. Que pense la famille biologique pour commémorer l'anniversaire de sa mort ?

Exactement ! 19 ans depuis que ce grand artiste nous a quittés. Au niveau de la famille, nous nous sommes arrangés pour marquer cette commémoration, qui tombe ce mardi 28 novembre. Nous allons nous rendre au cimetière de la Gombe, à partir de 9 et 10h, pour s'incliner et déposer les gerbes sur la tombe de Pépé Kalé. Et pourquoi pas aussi pour nettoyer sa dernière demeure. Donc, nous lançons un appel pathétique à tout le monde, de venir nous accompagner, à cette cérémoniale. Juste après la visite au cimetière, nous irons à l'église Saint-Michel dans la commune de Bandalungwa où nous avons pu demander une messe d'action de grâce en mémoire de l'illustre disparu, vers 16h. Alors, le dimanche 3 décembre, j'ai pensé personnellement organiser une soirée d'hommage à PEPE KALLE, au bar Seben Club sur la grande avenue Kimbondo à Bandalungwa.

Chez l'Empereur BUKASA MB. « Ali Kalé chante Pépé Kalé » : le thème de cette production musicale au cours de laquelle moi et mon groupe, nous allons interpréter les chansons de Pépé Kalé. Ce concert nostalgique est dédié à tout le monde, aux fanatiques qui adoraient sa voix et ses compositions et surtout ses interventions dans les différentes chansons patriotiques telles que « Franc congolais », ou « Tokufa pona ekolo ». Je regrette qu'on soit à chaque fois abandonné à nous-mêmes, lorsqu'il s'agit de commémorer sa mort. Souvent on frappe aux portes des autorités, mais elles n'ouvrent pas. On ne sait pas pourquoi. Cette réalité qui se passe dans le pays nous dépasse parfois. On ne comprend pas.

19 ans, pourquoi n'avez-vous pas aussi associé d'autres musiciens ayant évolué dans le groupe Empire BAKUBA ?

Il faut noter que cette commémoration est une initiative propre d'Ali KALE avec la veuve KABASELE, maman Pauline et toute la famille. Nous avions prévu des cartes d'invitation pour adresser à tout le monde qui a travaillé avec Pépé Kalé et Empire BAKUBA. Particulièrement, ceux qui sont au pays, pour venir célébrer et ensemble avec nous ce 19ème anniversaire de Pépé Kalé. N'oubliez pas qu'ALI KALE ne fait pas partie de l'EMPIRE BAKUBA, mais il ne défend que les œuvres de son grand frère. Cela signifie que le 3 décembre, je chanterai seulement les chansons de Pépé Kallé.

Comment réagissez-vous par rapport à l'indifférence de l'Etat congolais qui ne s'implique pas à chaque commémoration depuis que Pépé Kalé est décédé ?

D'abord, mes salutations aux dirigeants du pays en commençant par le Chef de l'Etat et l'ensemble du gouvernement. C'est triste. Nous sommes en train de réfléchir au niveau de la famille pour organiser une grande célébration, qui aura lieu l'année prochaine, à l'occasion du 20ème anniversaire de la disparition de Pépé Kalé. Et on verra si cette fois-ci, les autorités vont répondre positivement ou pas. Mais, de toutefois, je viendrai toujours auprès de vous, presse, pour rendre compte au public. Comme ça je vous dirai combien nos autorités sont aimées de mauvaise foi. En attendant d'y arriver, cette semaine, moi et la veuve Pépé Kalé, nous allons commencer à frapper des portes, en commençant par notre Gouverneur de la Ville de Kinshasa, André Kimbuta, puis le Ministre de la Culture et des Arts ainsi que chez d'autres grands de la musique congolaise. Nous serons chez Vieux Jossart Nyoka Longo, Werrason, JB Mpiana et tant d'autres grandes stars de la musique congolaise.

Qu'en est-il alors des droits d'auteur de Pépé Kalé à la SOCODA ?

Oui, c'est tantôt, plutôt. On perçoit tant soit peu quelque chose en termes des droits d'auteur. Toutefois, c'est vraiment dérisoire par rapport à ce qu'on nous donne. Il y a trop de voleurs à la SOCODA qui bouffent l'argent des musiciens. Les gens sont avares ! Raison pour laquelle vous avez constaté qu'il y a eu des changements au niveau du comité de gestion de cette société. Mais, on nous paye quand même quelque chose qui permet à la veuve Pauline KABASELE YAMPANYA, que je salue en passant, de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, je vous dirai que c'est la SACEM qui est juste et régulière en cette matière des droits d'auteur. Le tout dernier paiement venu de cette société française, nous a permis de construire et poser une pierre tombale au cimetière de la Gombe. Comme vous pouvez le constater sur cette photo, sa tombe a revêtu une peau neuve grâce à l'argent qu'on a perçu à SACEM.

Que devient Empire BAKUBA 19 ans après la disparition de Pépé Kalé ?

C'est regrettable. Un enfant qui n'écoute pas le conseil, fini toujours très mal. On appelle tête dure ! Il faut dire que l'Empire BAKUBA est victime des conflits qui règnent jusqu'à nos jours dans cet orchestre. Beaucoup de gens me posent la question : « où est passé le président Dilu Dilumona, Papy Tex ou encore Godé Lofombo ?». Oui ! C'est vrai, ils avaient des problèmes en interne même pendant que Pépé Kalé était encore vivant. Toutefois, leur conflit ne me concerne pas.

Que peut-on attendre de vous, personnellement en tant que chanteur ?

Je suis en plein studio pour l'enregistrement d'un maxi-single dans lequel j'ai repris quelques titres de Pépé Kalé. Vous allez retrouver des chansons comme « Diviser par deux », « Dianzenze », « Tika muana » que Pépé Kallé avait dédiée à la légende du football africain, Roger Mila. Donc, j'ai un groupe qui m'accompagne. Je suis prêt à porter cette charge et à défendre l'image de Kabasele Yampanya. J'invite les mélomanes à venir le 3 décembre 2017 à l'espace Seben Club à Bandal Kimbondo pour découvrir le talent et ma voix, comme ça ils vont bien me juger. En tout cas, je suis capable d'assumer le poids et l'héritage artistique de cet artiste qui fut un des géants de la scène congolaise. Je suis prêt à tout. Seulement, je sollicite le soutien des mécènes, du public ainsi que toutes les personnes qui aiment la musique de Pépé Kalé. Mon souci est que le nom de Pépé Kallé ne disparaisse pas.

Danny KOUÉLÉ TOLÉ