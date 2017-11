Afrique: Sommet UE-UA - Quels enjeux pour le Maroc?

Sept entreprises de la région des Asturies (nord de l'Espagne) participent, depuis lundi et jusqu'au 1er… Plus »

Si les propos officiels devraient être axés sur l'offre économique du Maroc sur le continent et sa position de hub régional qu'il entend incarner avec l'Europe, on s'attend aussi à des discussions informelles destinées à faire avancer la position marocaine sur la question du Sahara occidental, alors qu'un nouvel émissaire de l'ONU a été gratifié pour l'heure de la confiance de Rabat et que des pourparlers informels pourraient être annoncés pour 2018.

Après 33 ans d'absence au sein de l'UA, Rabat, qui a réintégré l'organisation en juin dernier, a finalement décidé de ne pas pratiquer la « politique de la chaise vide » vis-à-vis des indépendantistes sahraouis. Et pour cause, pour le Maroc, ce rendez-vous d'Abidjan comporte plusieurs enjeux.

