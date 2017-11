Zimbabwe: Pékin nie tout lien avec l'éviction de Mugabe

Nous adhérons aux principes de la sincérité, du pragmatisme, de l'affinité et de la bonne foi afin de soutenir les efforts du Zimbabwe pour accélérer son développement économique et social dans le but d'améliorer, comme nous le pouvons, les conditions de vie du peuple. »

« La Chine veut tendre la main au Zimbabwe pour aller de l'avant et maintenir les relations amicales selon le principe de l'équité, du bénéfice mutuel et d'une coopération gagnant-gagnant, affirme Geng Shuang.

Non, la visite du général Constantino Chiwanga n'a pas servi à informer les autorités chinoises sur le coup de force à venir. Geng Shuang, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a démenti une nouvelle fois ses spéculations, en soulignant que la venue du chef des armées « était prévue longtemps à l'avance et était approuvée par l'ex-président Mugabe ». Hier encore très attaché à son « vieil ami » Robert Mugabe, Pékin semble aujourd'hui vouloir tourner la page.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.