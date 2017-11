Afrique: Le style d'Emmanuel Macron a séduit

Un tombeau familial a été ouvert et pillé dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 novembre, a… Plus »

Emmanuel Macron a brillamment réussi son examen de passage devant la jeune génération africaine. Son style est toujours le même : il n'utilise aucun faux fuyant et n'esquive aucune question. Il a réussi une fois de plus à séduire ses interlocuteurs.

Une nouvelle page s'est ouverte dans les relations entre la France et l'Afrique. Le président Emmanuel Macron l'a montré lors de la première étape de son périple avant le sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan. Le chef d'Etat français a montré qu'il tournait le dos à un passé très décrié par les habitants du continent. Il a tenu à se départir de la langue de bois de ses prédécesseurs en abordant tous les problèmes d'aujourd'hui et en ouvrant de nouvelles perspectives pour une jeunesse africaine décidée à prendre son avenir en main.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.