Maroc: Les arts culinaire et plastique marocains célébrés à Mexico

La diversité et la richesse de l'art plastique au Maroc a été l'objet d'éloges durant les activités du Festival gastronomique et culturel marocain "La Route des saveurs marocaines", organisé par l'ambassade du Royaume au Mexique du 8 au 26 novembre à Mexico.

Cette quinzaine de l'art culinaire marocain proposait au public mexicain un voyage à travers "La Route des saveurs marocaines", qui couvre toutes les régions et villes du Royaume, pour se rendre compte de la diversité des cultures culinaires au Maroc et de l'unicité et la cohésion caractérisant les différentes composantes de la société marocaine, de Tanger à Lagouira, ainsi que pour découvrir la profondeur historique du pays via l'art plastique et l'artisanat, a souligné, à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Mexique, Mohamed Chafiki.

Cette capacité de synthèse au plus près des habitudes culinaires locales remet en valeur la vocation historique du Maroc d'être une terre d'accueil, de convivialité et de tolérance, a-t-il relevé, notant que l'art culinaire, qui traduit l'authenticité et la diversité du peuple marocain à travers une longue histoire, s'est alimenté de ses affluents méditerranéen, amazigh, arabe, africain, andalou et hébraïque.

Cette manifestation, qui célébrait la tradition gastronomique marocaine, a été également l'occasion de mettre en valeur la richesse et la diversité de l'art plastique marocain, en tant que véritable vecteur d'échange interculturel et de promotion touristique de la destination Maroc dans le monde, à travers une exposition de plusieurs tableaux sur la splendeur des paysages et les aspects de la vie dans le Royaume.

La richesse de l'art marocain est dans sa diversité, car il tient son inspiration de la culture amazighe, arabe, hébraïque, africaine et méditerranéenne, a confié à la MAP l'organisatrice de cette exposition, l'amatrice d'art marocaine, Sanaa Boutayeb Naim, affirmant que "la peinture marocaine a trouvé son propre chemin et elle a un grand potentiel à l'international".

Par sa diversité et ses cultures plurielles, le Maroc symbolise les valeurs universelles de tolérance et d'ouverture et incarne ce creuset d'interactions fécondes entre les civilisations, a-t-elle souligné, faisant noter que plusieurs artistes mexicains ont été attirés par le Maroc, comme l'architecte Luis Barragán, qui est tombé amoureux de la culture, de l'architecture, des couleurs vibrantes et de la qualité de la lumière qu'il a découvertes au Maroc et qui se reflètent dans ses œuvres.

Il est, par ailleurs, à rappeler qu'ont été conviés à la cérémonie d'inauguration de cet événement des ambassadeurs arabes accrédités à Mexico, des responsables du ministère mexicain des Affaires extérieures, des personnalités mexicaines des milieux académique, culturel et du secteur privé, des représentants des médias, des membres du groupe d'amitié parlementaire maroco-mexicain ainsi que des Marocains résidant au Mexique ainsi que des membres de la communauté juive d'origine marocaine établie à Mexico.