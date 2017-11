C'est à ce moment précis que j'ai entendu la détonation. C'est comme s'ils tenaient quelque chose en main, qui est tombé et cela a provoqué la déflagration. C'était la panique et nous avons commencé à fuir. C'est dans ma fuite que j'ai reçu un projectile au niveau de mon talon gauche.

Fort heureusement, a-t-il dit, sa blessure n'est pas profonde. « J'étais assis devant mon atelier quand j'ai aperçu deux messieurs sur une moto 150. Ils suivaient le mini-car de l'armée française et j'ai eu l'impression qu'ils voulaient être très proches des occupants du véhicule. Comme ils étaient en vitesse, ils ont percuté le véhicule et ont perdu l'équilibre.

s'ils poursuivaient le véhicule de l'armée française. A un moment donné, à cause du dos d'âne sur le goudron qu'ils n'ont certainement pas vu tôt, ils ont heurté le rétroviseur du véhicule de l'armée française et ont failli tomber. Ils ont même percuté un motocycliste. C'est à ce moment précis qu'on a entendu un bruit assourdissant.

Lui, c'est Abdoulaye Ouédraogo, vulcanisateur et vendeur d'essence devant le CMA. Il nous indique le lieu où la grenade a explosé, c'est-à-dire sur le goudron et l'impact était encore bien visible. Il raconte sa soirée mouvementée en ces termes.

