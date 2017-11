En recourant à un langage simple pour relater les liens entre l'homme et la terre, le réalisateur a su narrer avec professionnalisme une histoire humaine, agrémentée par la contribution spontanée du talentueux Ayoub, donnant ainsi au film une dimension artistique et humaine raffinée.

Comme à l'accoutumée, Hakim Belabbes a choisi d'évoquer des gens simples qui ne ménagent aucun effort pour gagner leur vie, leur unique souci est d'avoir une vie digne et surmonter les lourdes charges du quotidien avec ses peines et ses joies.

Le film avait décroché le Grand prix de la dernière édition du FNF de Tanger. Le long-métrage "Pluie de sueur" du réalisateur Hakim Belabbes relate avec éloquence les multiples facettes de la réalité, à travers des séquences et des images pleines de sensibilité et porteuses de valeurs humaines profondes de persévérance et de résilience face à un quotidien pénible.

