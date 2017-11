Maroc: Des entreprises de la région des Asturies en mission commerciale

L'agence, chargée de la promotion des entreprises asturiennes à l'international, souligne à cet égard que le Maroc est un pays en pleine croissance et constitue le principal marché des entreprises espagnoles en Afrique du Nord et le neuvième à l'échelle mondiale, rapporte la MAP.

Cette mission, organisée par l'Agence de promotion extérieure des Asturies (ASTUREX), réunit des entreprises active dans les secteurs de la métallurgie et du bâtiment, qui tiendront à cette occasion plusieurs rencontres et réunions B2B avec des clients et partenaires potentiels en vue de mettre en place des projets dans ces deux secteurs, indique l'agence sur son site web.

Sept entreprises de la région des Asturies (nord de l'Espagne) participent, depuis lundi et jusqu'au 1er décembre, à une mission commerciale au Maroc, visant à prospecter les opportunités d'affaires et de partenariat qu'offre le marché marocain.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.