Cote d'Ivoire: Energie - La Ciprel obtient le Prix Africa Investments Forum & Awards

Ciprel IV induit une optimisation du coût de production de l'énergie électrique, l'économie des ressources gazières nationales et permet d'éviter le rejet de 500 000 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère.

Pour la mise en service du cycle combiné gaz-vapeur (Ciprel IV), à Vridi (Abidjan), en janvier 2016, inauguré par le Président de la République, Alassane Ouattara, la Compagnie ivoirienne de production d'électricité (Ciprel) a obtenu le prix Africa Investments Forum & Awards, le jeudi dernier.

Créée en 1994 dans le but de contribuer à répondre aux besoins énergétiques croissants de la Côte d'Ivoire, cette filiale du Groupe industriel franco-africain Eranove est historiquement le premier producteur d'électricité indépendant (Ipp) en Afrique de l'ouest et le leader en Côte d'Ivoire. La quatrième phase de la compagnie a permis d'augmenter la capacité installée de 321 à 556 mégawatts (Mw), soit une production additionnelle d'électricité de 1 600 gigawatts-heure (Gwh) par an. Cela représente l'accès à l'électricité pour un million de personnes supplémentaires.

Ciprel IV représente également une avancée environnementale : le cycle combiné, une technologie innovante et performante permet de produire plus d'électricité sans consommation additionnelle de gaz. Cela induit une optimisation du coût de production de l'énergie électrique, l'économie des ressources gazières nationales et permet d'éviter le rejet de 500 000 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère.

« Ce prix international est une nouvelle consécration pour la compagnie, déjà primée par le magazine Emea Finance à Londres et qui a également reçu consécutivement en 2016 et 2017 le Prix National d'Excellence de la meilleure structure de l'énergie décerné par le Gouvernement ivoirien », se réjouit le directeur général de la compagnie, Kouassi N'Guessan.

Pour le directeur général du groupe Eranove, Marc Albérola, « Le développement, la mise en service dans les calendriers et budgets prévus, ainsi que la réussite technologique de la phase IV de Ciprel soulignent la qualité et la performance du modèle porté par Eranove, qui repose sur des partenariats public-privé et la mise en synergie des compétences africaines dans le respect des meilleurs standards internationaux ».

