Cote d'Ivoire: Les membres de l'ONG C2SC instruits sur les bienfaits du sport

Pour lui, le cœur, les muscles et les articulations sont les parties sur lesquelles, un moniteur de sport doit travailler avec ses membres pour leur bien-être et leur parfaite santé. « Il faut le faire dans une harmonie de mouvements », a indiqué l'enseignant.

Les membres de l'Ong pour la Culture et la santé communautaire (C2sc) ont été instruits le 26 novembre, sur les bienfaits du sport. C'est autour du thème: « Le sport, c'est la santé » que le conférencier, Gnikpin Pierre, professeur et formateur de Gymnastique à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), a éclairé la lanterne de l'assistance. La conférence publique s'est tenue au groupe scolaire Lac à Koumassi.

A cette occasion, M. Gnikpin Pierre a démontré que faire le sport est une chose mais le faire avec les mouvements adéquats en est une autre. Surtout, quand ces articulations sont maîtrisées par les pratiquants.

Il a par ailleurs prodigué des conseils à l'assistance sur la nécessité de contrôler son régime alimentaire. « Une bonne alimentation ajoutée au sport concourt à un mieux-être et fait éviter des maladies répandues ces dernières années », a-t-il expliqué.

Des séances de démonstration et une opération de don de sang ont mis fin à la rencontre. Mais avant, le président de l'Ong, Me Maïga Bouréima et ses membres ont tenu à rendre un hommage au conférencier pour ses actions en faveur de leur association.