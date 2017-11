Sénégal: Vote du budget 2018 du ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'innovation

Le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est arrêté pour la gestion 2018 à 191 577 833 060 francs Cfa contre 162 002 975 840 francs Cfa en 2017, soit une hausse de 29 574 857 220 francs Cfa en valeur absolue et de 18,26% en valeur relative.

L'Assemblée nationale, a voté le budget du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et l'Innovation. Le budget de Mary Teuw Niane a progressé de plus de 29,5 milliards de francs Cfa. Le budget 2018 du ministère de l'Enseignement supérieur est arrêté à la somme de 191 577 833 060 francs Cfa contre 162 002 975 840 francs Cfa en 2017, soit une hausse de 29 574 857 220 francs Cfa en valeur absolue et de 18,26% en valeur relative. Le budget est réparti entre les dépenses de personnel, de fonctionnement, de transferts courants, de dépenses en capital et transfert en capital. Les dépenses de personnel se chiffrent, pour la gestion 2018, à la somme de 595 020 060 francs Cfa contre 503 582 840 francs Cfa, soit une hausse de 91 437 220 francs Cfa en valeur absolue et de 18,16% en valeur relative.

Les dépenses de fonctionnement sont estimées, pour le budget 2018, à 3 530 975 000 francs Cfa contre 2 670 972 000 francs Cfa en 2017, soit une augmentation de 860 003 000 francs Cfa en valeur absolue et 32,2% en valeur relative. Cette hausse permettra essentiellement de compléter la dotation de l'Office du Baccalauréat et d'appuyer les activités de la Cellule genre du ministère.

Pour les dépenses de transferts courants, elles sont chiffrées, pour l'exercice 2018, à la somme de 134 071 838 000 francs Cfa contre 123 456 4211 000 francs Cfa en 2017, soit une augmentation de 10 615 417 000 francs en valeur absolue et de 8,60% en valeur relative.

Les dépenses en capital sont estimées dans ce budget à 12 909 000 000 francs Cfa contre 14 122 000 000 francs Cfa en 2017 soit une baisse de 1 213 000 000 francs Cfa en valeur absolue et de 8,59%. Quant aux transferts en capital, elles sont estimées, en 2018, à la somme de 40 471 000 000 francs Cfa contre 21 250 000 000 francs Cfa en 2017 soit une hausse de 19 221 000 000 francs Cfa en valeur absolue et de 90,45% en valeur relative.

Dans le rapport de la Commission général des Finances, du Plan et de la Coopération économique qui a entendu le rapport fait au nom de la Commission de l'Education, de la jeunesse, des sports et des loisirs, les députés ont interpellé le ministre sur quelques projets du secteur. Les députés ont demandé à être édifiés sur la construction de l'université du Sénégal Oriental prévue à Tambacounda, des espaces numériques ouverts (Eno) de Nioro du Rip et de Mbacké, ainsi que sur la date de l'inauguration de l'Eno de Louga. Les députés ont insisté aussi sur la nécessité de réaliser au plus vite des Eno de Goudiry et d'Oussouye, de Bignona de même que l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (Isep) de Matam et l'Isep de Bignona.

Il a été demandé aussi au ministre d'éclaircir les conditions d'attribution du marché de l'Université Amadou Mahtar Mbow. Par rapport au retard dans la livraison des bâtiments, les députés ont demandé aussi de mettre fin à la dilapidation des ressources publiques par des entrepreneurs engagés dans les chantiers de l'Etat et d'identifier certains d'entre eux qui sont véreux pour que l'Assemblée nationale puisse se pencher sur la question en vue de sanctions.

En matière de prise en charge des étudiants, les députés ont regretté les orientations tardives selon le rapport de la Commission présenté en plénière.

Par rapport aux problèmes du baccalauréat, des députés sont même prôné sa suppression car à leur avis, le sésame ne constitue plus un critère pertinent. A la place, ils ont proposé un système de contrôle continu informatisé, de la seconde à la terminale, que le département doit prendre en compte dans son organisation.