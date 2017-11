Sénégal: Des hommes d'affaires tunisiens et sénégalais dans la consolidation d'échanges

patronales de nouer des partenariats durables. Elle n'a pas manqué de rappeler la vision du président Macky Sall qui transcende les mandats politiques. Mme Mbaye a indiqué que le Sénégal connait depuis quelques années, un taux de croissance élevé et stable, un environnement des affaires attractif et une économie compétitive. Khoudia Mbaye a profité de la tenue de ce forum pour appeler à la consolidation des relations entre les deux pays nouées au temps des présidents Senghor et Bourguiba. «En décidant de travailler ensemble, vous concrétisez ainsi la vision du président Macky Sall. L'Afrique est le continent du présent avec d'énormes potentialités. Le Sénégal est décidé à vous offrir un cadre attractif. Nous vous invitons à nous accompagner pour réaliser nos différents projets et programmes», a lancé Niounka Diouf, ministre conseiller du président de la République.

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) comptent s'investir ensemble en nouant des partenariats durables au profit de nos deux pays. L'annonce a été faite hier au cours d'un forum économique qui a réuni des hommes d'affaires des deux pays. Depuis, le 26 novembre une délégation de la Conect séjourne dans notre pays. Lors de la rencontre, Mansour Cama a salué l'arrivée de la mission de la Conect au Sénégal. Il souhaite que les deux structures tracent une nouvelle voie entre le Sénégal et la Tunisie. «Entre nos deux pays, il y a beaucoup de similitudes. Nous voulons impulser davantage la coopération entre les deux pays qui partagent une volonté d'émergence.

