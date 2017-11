Cote d'Ivoire: Télévision numérique terrestre - Le décodeur à zéro FCFA chez StarTimes !

Dans le droit fil de la célébration de son 1er anniversaire en Côte d'Ivoire, l'opérateur de Tnt chinois opère une révolution.

Télévision numérique terrestre : Le décodeur à zéro FCFA chez StarTimes !

StarTimes Côte d'Ivoire, filiale du Groupe StarTimes, multinationale chinoise, rompt les amarres avec toutes les pratiques promotionnelles pratiquées depuis les années 1990 dans l'univers de la Télévision numérique terrestre (après le câble et avec le satellite), en Côte d'Ivoire et en Afrique.

En effet, depuis le 15 novembre et jusqu'au 15 décembre, l'opérateur avec sa campagne « Chez StarTimes l'année finit en cadeau », le décodeur passe à zéro franc pour tout nouvel abonnement. Ainsi, faudra-t-il débourser seulement 15 000 F Cfa pour le bouquet « Tout StarTimes » et 8 000 F Cfa comme frais d'installation. Cerise sur le gâteau, l'opérateur offre pour chaque réabonnement de 2 mois 15 jours gratuits et pour chaque réabonnement de 3 mois 30 jours en plus du bouquet choisi. En tout cas, au cours de sa dernière rencontre avec les médias, le 18 novembre dernier, à Novotel Abidjan-Plateau, une panoplie d'avantages techniques et mercatiques ont été annoncée par le staff dirigeant de la filiale ivoirienne.

Au-delà de cette grande offre pour les fêtes de fin d'année, l'opérateur qui célèbre son premier anniversaire en Côte d'Ivoire, avec plus de 100 000 abonnés déjà, propose une diversité de programmes à ses abonnés. Du football avec la coupe du monde des clubs Fifa, la Bundesliga en passant par les Télénovelas, le catch, les films et séries, les programmes jeunesse et enfants, StarTimes donne le choix à ses abonnés de partager des moments intenses en famille devant le petit écran. Premier opérateur de télévision numérique en Afrique avec près de 10 millions d'abonnés et un signal couvrant tout le continent, StarTimes dispose d'un réseau de distribution massif composé de 200 salles de marque, de 3 000 magasins de proximité et de 5 000 distributeurs. Avec une plateforme de contenus variés, l'entreprise a pour crédo de « permettre à chaque famille africaine d'être capable de s'abonner à la télévision numérique et d'en jouir ».

Le foot-roi, jackpot pour le mondial Russie 2018

Diffusant depuis plus d'un trimestre, le championnat de football allemand, la Bundesliga, notamment avec des journalistes ivoiriens formés par ses soins, en Chine et en Allemagne, l'opérateur est dans la cour des grands sur le segment du foot. À la suite d'un appel d'offres portant sur 42 territoires de l'Afrique Sub-saharienne, la FIFA a décidé d'octroyer les droits médias à 5 diffuseurs majeurs de la région, dont le Groupe StarTimes. Il obtient ainsi les droits de retransmission pour la télévision payante de la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018, pour exploitation dans tous les territoires de l'Afrique sub-saharienne, à l'exception de l'Afrique du Sud. L'opérateur leader de la Tnt en Afrique acquiert par ailleurs les droits médias pour l'ensemble des évènements de la FIFA 2017-2018, y compris la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017, ainsi que la Coupe du Monde féminine U-20, la Coupe du Monde féminine U-17 entre autres.