Burkina Faso: Visite du président Emmanuel Macron - Des "conseillers" du président satisfaits

En ce qui concerne la question relative aux points de désaccord, Karim Sy, un membre du conseil a répondu : « ce n'est que le début. Il faut plutôt voir les points d'accord et œuvrer à ce qu'ils se matérialisent sur le terrain ». Et le président du CPA de préciser à ce propos qu'un mécanisme est prévu pour suivre les engagements du président français.

Le CPA se propose aussi d'être une force de proposition en contact direct avec la jeunesse, les femmes et la société civile africaine. Cette présentation de la structure a suscité la réaction des hommes de médias. Etant donné que le chef de l'Etat français a un conseiller Afrique, le CPA n'est-il pas un doublon ou ne va-t-il pas se muer à la longue en une diplomatie parallèle à celle officielle ? Quels ont été les points de divergence entre le CPA et le discours du Chef de l'Etat français? Le CPA n'a pas pour vocation de se substituer aux institutions présentes, mais sa création vise à combler un vide, a relevé Jules Armand Aniamboussou. Il a aussi précisé que son organisation n'est pas un fan club d'Emmanuel Macron. « Nous n'avons pas l'intention d'être des courtisans ou de nous faire instrumentaliser. Les termes de notre mission ont été négociés et acceptés par le chef de l'Etat. Pour preuve, nous travaillons en toute indépendance », a-t-il précisé.

Le Conseil présidentiel pour l'Afrique (CPA) n'entend pas rester en marge de la visite du président Français, Emmanuel Macron, au Burkina Faso. La structure, constituée de membres pluridisciplinaires, qui s'est fixé pour objectif d'éclairer le président Français dans sa politique en Afrique, a fait le déplacement de Ouagadougou. Elle a animé hier 28 novembre 2017 dans la capitale burkinabè, une conférence de presse pour apprécier le discours tenu par le président de l'Hexagone au pays des Hommes intègres. Le président du CPA, Jules Armand Aniamboussou a manifesté sa satisfaction à l'issue du point de presse que le président Macron a accordé aux journalistes et le discours qu'il a prononcé à l'université Ouaga1 Pr Joseph-Ki-Zerbo. « Nous sommes heureux que nos suggestions et recommandations aient été reprises en compte dans son discours, notamment les engagements qu'il a pris vis-à-vis de la jeunesse africaine », a déclaré M. Aniamboussou. Il a, à l'occasion, présenté le CPA.

