Burkina Faso: FILO 2017 - Pas de lauréat pour le grand prix littéraire

Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) a organisé, le dimanche 26 novembre 2017, une cérémonie de clôture de la 14e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou(FILO).

C'est sur des notes de slam que la 14e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou a refermé ses portes, le dimanche 26 novembre 2017, sous le thème « Livre et lecture dans le cadre familial ». Les points forts de cette cérémonie ont été la présentation des résultats de neuf recueils de nouvelles édités de la FILO 2015, des œuvres d'enfants de 12 à 15 ans à publier pour la prochaine édition et la restitution de la résidence « Slam FILO ». Concernant le palmarès, des prix spéciaux que sont le prix de la mairie de Ouagadougou, catégorie nouvelle, a été attribué à Mamadou Belem avec son œuvre « Transfert de compétence ». Le prix meilleur éditeur est revenu aux Editions Harmattan et celui du meilleur imprimeur à l'entreprise Imbricolor qui ont reçu chacune une attestation et la somme de 500 mille FCFA.

Quant au grand prix du livre de la FILO, selon le jury, six œuvres ont pris part à la compétition. Il a fait savoir que les œuvres présentées relèvent du genre conte et les critères ont porté sur l'esthétique linguistique littéraire et éditoriale et la thématique. Le jury a regretté le faible nombre des œuvres soumis à son appréciation mais également la faiblesse linguistique qui caractérise l'ensemble des œuvres. A l'entendre, cela se traduit par la non-maîtrise de la langue française et les techniques de narration. Pour ce faire, il a décidé de ne pas décerner de prix jugeant insuffisant la qualité des œuvres qui ont compéti. Selon le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Issouf Sawadogo, le bilan de cette 14e édition est positif dans tous les domaines.

Il a cité, entre autres, l'exposition qui a regroupé des pays comme le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Egypte et le Burkina Faso ; des conférences et des panels. Il a ajouté les ateliers d'écriture de roman de jeunesse au profit d'une dizaine de stagiaires et des animations autour du livre pour 1100 élèves de 16 écoles primaires publiques et privées de la ville de Ouagadougou. Au pays invité d'honneur, M. Sawadogo a réitéré sa reconnaissance et sa disponibilité à entretenir des relations entre les deux pays dans le domaine du livre.

A cet effet, le ministre en charge de la culture s'est engagé à accorder une attention à la traduction afin de briser les barrières qui freinent la circulation du livre entre l'Afrique francophone et celle arabophone. Interrogé sur le grand prix qui n'a pas été décerné, M. Sawadogo a expliqué que cela est comme une réussite. « L'échec prépare la réussite. Tous ceux qui ont marqué l'histoire ont affronté de grandes difficultés », a-t-il justifié. Et d'inciter les écrivains à persévérer en tenant compte des critiques du jury pour les prochaines éditions.