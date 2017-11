Burkina Faso: Fonction publique - Quinze nouveaux inspecteurs du travail prêtent serment

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a organisé, le lundi 27 novembre 2017 à Ouagadougou, une cérémonie de prestation de serment de nouveaux inspecteurs du travail.

Quinze inspecteurs de travail dont 3 femmes, nouvellement sortis de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM), sont aptes à veiller «avec loyauté» à la bonne application du droit du travail par les entreprises. Ils ont, en effet, prêté serment, le lundi 27 novembre 2017, devant la Cour d'appel de Ouagadougou conformément au Code du travail. «A partir de ce serment, ils sont des inspecteurs pleins et pourront être déployés dans les services de l'inspection du travail ou les services intervenant dans le domaine de la protection sociale», a expliqué le ministre en charge de la Fonction publique, Clément Pengdwendé Sawadogo.

Les inspecteurs de travail sont des fonctionnaires de l'Etat qui accomplissent une mission «très particulière», à savoir celle de réguler les rapports de travail au sein du monde du travail. «Le bréviaire en la matière étant la loi portant code du travail, ils ont donc été formés pour pouvoir assumer ces responsabilités avec toutes l'efficacité souhaitée et il est prescrit qu'avant de rentrer en fonction de manière pleine et entière que l'inspecteur de travail se sacrifie à ce rituel», a-t-il développé. Pour lui, cette prestation est importante en ce sens que ces nouveaux inspecteurs, au-delà de leurs devoirs et prérogatives, sont tenus au respect de certaines obligations notamment le secret dans l'exercice de leur profession. «Les inspecteurs de travail se rendent dans les entreprises, ils contrôlent et déclarent un certain nombre d'activités.

Mais ils n'ont pas le droit de porter atteinte à l'intimité de l'entreprise à travers ses actions et son organisation», a souligné le ministre. Ils doivent également faire preuve d'une grande probité professionnelle sur les questions de sécurité et de santé au travail dans les entreprises. «S'il venait à l'esprit d'un inspecteur de céder à des actes de corruption et fermer les yeux sur les dysfonctionnements, ce serait agir contre son serment», a laissé entendre M. Sawadogo.

Quant au délégué des nouveaux inspecteurs, Yaya Sanou, il a dit placer ce serment sous le sceau de l'engagement et de la détermination à faire en sorte que le monde du travail burkinabè soit un monde sûr où les travailleurs s'épanouissent. «Au regard du contexte actuel dans lequel nous venons de plonger, notre souhait est que, dans les jours à venir, les différends qui opposent les inspecteurs et contrôleurs de travail au ministère en charge du travail trouvent un dénouement afin que nous puissions aider les travailleurs ainsi que les employeurs qui souffrent depuis longtemps de manque de conciliation à surmonter leurs problèmes», a-t-il souhaité.