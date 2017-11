Burkina Faso: FILO 2017 - Ouagadougou veut devenir la Capitale mondiale du livre

Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé, le dimanche 26 novembre 2017 à Ouagadougou, une rencontre dénommée la Matinée des professionnels pour échanger sur l'expérience de Conakry, capitale du livre.

Conakry est la 17e ville à être désignée en 2017 capitale mondiale du livre. Ainsi à la faveur de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé, le dimanche 26 novembre 2017, une rencontre dénommée la Matinée des professionnels. Le thème de cette initiative : « La présentation de la capitale mondiale du livre : l'expérience de Conakry », a connu la participation des acteurs et des professionnels du livre burkinabè. Pour la coordonnatrice de la FILO, Henriette Nikièma, cette activité a pour but de réunir les acteurs et les professionnels du livre afin qu'ils s'inspirent de l'expérience de la république de Guinée. Elle a dévoilé que le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, en collaboration avec la commune de Ouagadougou, souhaite proposer sa candidature pour être la capitale mondiale du livre.

Selon le commissaire général, Sansy Kaba Diakité, la ville de Conakry a été désignée capitale du livre en 2017 par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Il a indiqué que son pays a été retenu grâce à la qualité du contenu du programme qui a été soumis au comité mis en place pour la sélection des dossiers. Il a cité, entre autres, les évènements culturels et touristiques avec des plaques tournantes de salons du livre, de cinéma et de théâtre du mois dans les différentes villes, des clubs et croisières littéraires, des concerts et des ateliers.

De plus, il a expliqué que malgré le petit budget, mais maitrisé, cela a permis de contribuer à faire de Conakry, une capitale mondiale du livre. « La république de Guinée disposait d'un petit budget qui mettait en avant le développement durable », a-t-il soutenu. De de l'avis de M. Diakité, avec l'implication du gouvernement, de la commune de Ouagadougou, des acteurs et professionnels du livre, le Burkina Faso peut aller à la conquête de la capitale du livre. Il a noté sa disponibilité à accompagner le Burkina Faso dans sa quête. La responsable de la division culturelle à la Commission nationale pour l'UNESCO, Denise Nébiè, a, pour sa part, salué cette rencontre qui a permis à la république de la Guinée de venir partager son expérience.

Elle a expliqué que la FILO s'est engagée dans ce programme afin que la ville de Ouagadougou soit désignée Capitale mondiale du livre. Et de garantir la disponibilité de la Commission nationale de l'UNESCO à soutenir cette initiative. « La structure existe, les mécanismes sont déclenchés, mais il faut un engagement », a-t-elle rassuré. L'UNESCO et les Organisations professionnelles internationales de l'industrie du livre que sont l'Union internationale des éditeurs (IPA), la Fédération internationale des libraires (IBF) et la Fédération internationale des associations et institutions des bibliothécaires (IFLA) désignent la Capitale mondiale du livre pour une période d'un an. Le titre repose sur la qualité des programmes de promouvoir le livre et la lecture des villes.