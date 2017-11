Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - Alpha Barry et Jean-Yves Le Drian échangent son l'opérationnalisation

Il s'agit, à entendre M. Barry, de la mobilisation des fonds nécessaires pour l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel en vue de contrer les attaques incessantes dans la partie Nord du Burkina Faso et dans les pays voisins. « Cette partie Nord de notre pays correspond au fuseau central par lequel la force du G5 Sahel doit commencer ses opérations. Il y a eu une première opération et qui a été, selon les informations que nous avons reçues, un succès », a indiqué le ministre Barry.

Présent à Ouagadougou dans le cadre de la visite officielle du président français, Emmanuel Macron, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a échangé avec son homologue burkinabè, Alpha Barry sur l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Après plus d'une heure d'entretien entre les deux hommes, c'est le chef de la diplomatie burkinabè, Alpha Barry qui a fait une déclaration à la presse. Selon lui, cette audience accordée à son homologue est un prolongement de la discussion entre les deux présidents burkinabè et français autour de la question de la sécurité.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, a reçu hier mardi 28 novembre 2017 en audience son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Alpha Barry a évoqué la question de la mobilisation des fonds pour l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel.

