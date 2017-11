Burkina Faso: Salon international du textile africain - Des trophées pour des promoteurs du coton

Emmanuel Macron et Roch Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, ont inauguré mercredi… Plus »

A la fin de la manifestation, plusieurs recommandations sur le port du textile africain en milieu scolaire ont été adressées au gouvernement burkinabé, a-t-elle ajouté. Et de conclure que le SITA est une action citoyenne qui croit au potentiel africain et à l'habillement chic made in Africa. Le directeur général de la SOFITEX, Wilfried Yaméogo, a salué une initiative de promotion de la filière coton qui nourrit plus de 40 mille personnes.

Cadre d'expression artistique du pagne africain, la 4e édition du Salon International du textile africain (SITA) a connu son épilogue, le 25 novembre 2017, à travers une nuit du coton. La cérémonie a été marquée par un défilé de mode et de récompenses de plusieurs invités. Selon la directrice du SITA, Antoinette Yaldia, le bilan des activités est satisfaisant, puisque le salon a mobilisé plus de 3 mille visiteurs.

