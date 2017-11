Burkina Faso: Audience à la Présidence du Faso - Le Conseil présidentiel pour l'Afrique à Kosyam

Emmanuel Macron et Roch Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, ont inauguré mercredi… Plus »

Au cours de cette audience, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a souligné, d'après le porte-parole de la CPA «le caractère novateur de la relation entre le continent africain et la France tel que le président Emmanuel Macron l'a souhaité et développé au cours de son adresse à la jeunesse africaine.»

Pour lui, le Conseil présidentiel pour l'Afrique est une enceinte que le président français a souhaitée pour « être en lien direct avec lui» afin de faire remonter des idées, lui faire toucher de plus près les perceptions de la France, de la « politique de son président et de son gouvernement » sur le continent africain. Jules-Armand Aniambossou a ajouté que leur travail consiste à être sur le terrain, à être à l'écoute des sociétés civiles, de la jeunesse et de «tous ceux qui ont des idées à faire remonter.» Il a ajouté que le CPA a commencé à travailler sur le discours de Ouagadougou depuis septembre dernier et se dit « heureux » que le président français ait repris dans son discours prononcé à l'université Ouaga 1 Professeur Joseph- Ki-Zerbo, les propositions que son institution a eu à lui faire.

