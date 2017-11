Burkina Faso: Musiques africaines de Ouagadougou - La 2e édition en décembre

Emmanuel Macron et Roch Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, ont inauguré mercredi… Plus »

La prochaine édition du Village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou (VEMAO) est prévue, du 8 au 11 décembre 2017, sous le thème : « La culture, pilier du développement économique et social au Burkina Faso ». Le comité exécutif de la manifestation a animé, le jeudi 23 novembre 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse. Selon le directeur du VEMAO, Idrissa Kaboré, plusieurs artistes nationaux et internationaux sont programmés à cette édition. Une douzaine d'artistes burkinabé sont, a-t-il précisé, joueront en live, à savoir Frère Malkom, Dhuden J, Sofiano. « Les objectifs des organisateurs de cette activité sont de promouvoir la musique africaine parce que la culture est importante dans la vie d'un homme », a-t-il ajouté. Cette 2e édition du VEMAO aura lieu sur le terrain du lycée Newton où plusieurs artistes seront honorés par des trophées. L'événement sera encore parrainé par le directeur de Cabinet du président du Faso, Seydou Zagré.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.