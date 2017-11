Cote d'Ivoire: Diplomatie parlementaire - Guillaume Soro échange avec le président du Parlement panafricain

Elle a plaidé auprès pour une participation plus accrue des femmes à la prise de décision et pour leur implication plus visible dans les chaînes agricoles qui constituent des maillons importants de l'économie nationale. Précisons que ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du sommet UE-UA qui s'ouvre officiellement ce mercredi. Plus de 802 chefs d'Etats de l'Afrique et d'Europe sont attendus.

Poursuivant, il a salué la sagesse dont fait preuve le chef du Parlement ivoirien. « Bien que jeune, Guillaume Soro a de l'avance sur son âge et il connait les enjeux du panafricanisme. C'est aussi une jeune bibliothèque. Nous sommes venus nous abreuver à sa sagesse », a-t-il souligné. Roger N'Kodo Dang a par ailleurs renseigné que la question de sécurité en Afrique et les relations interparlementaires étaient au centre de leurs échanges.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.