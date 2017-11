Cote d'Ivoire: Tourisme/Certification-qualité - Afric Voyages donne le ton de la nouvelle donne

Marquée du label Iso 9001-2015 depuis septembre dernier, la toute 1ère agence ivoirienne à l'obtenir, inaugure l'ère d'un aggiornamento du secteur.

Dans sa quête de positionner le tourisme comme l'un des piliers de son émergence, la Côte d'Ivoire s'emploie depuis cinq années à conformer ses réceptifs, circuits et autres prestations aux standards internationaux. Et dans l'écosystème de l'industrie touristique, les agences de voyages sont des acteurs essentiels aux côtés de l'administration du tourisme, les compagnies aériennes, les hôtels, car, interfaces de premier plan des touristes.

Nationaux comme étrangers. Et, Afric Voyages, créditée de près de quatre décennies d'activités vient de voir son savoir-faire reconnue, en matière de démarche-qualité, par les instances internationales qui en fait la toute première agence de voyages certifiée Iso 9001-2015 en Côte d'Ivoire depuis septembre dernier.

Ainsi, sous l'égide du ministère de tutelle, la grande famille du tourisme célèbre, ce mercredi 29 novembre, cette labélisation d'une entreprise ivoirienne à l'expertise reconnue, portée sur les fonts baptismaux par Marie-Reine Koné, Pdg, à travers une cérémonie officielle, au Club Zino de Cocody-Les Deux-Plateaux, rue des jardins.

L'obtention de la certification Iso 9001 résulte du respect de la norme adjacente qui permet d'implanter un système de gestion interne dont la finalité est d'obtenir des résultats et de les analyser. Pour réaliser ces résultats, il faut donc s'organiser en conséquence, de telle façon que tous les besoins des clients soient satisfaits, dans les plus brefs délais, au moindre coût, en quantité désirée, à l'endroit convenu, avec la bonne documentation et pourquoi pas, avec le sourire et un certain respect. Et Mme Koné, à ce sujet, de préciser : « Grâce à notre expertise et notre professionnalisme, nous offrons à notre clientèle plusieurs services et produits liés au voyage, à savoir la billetterie, la réservation d'hôtel, la location de véhicules, la prestation de séjours touristiques. La certification Iso 9001 est la reconnaissance officielle, par un organisme extérieur et indépendant appelé "certificateur", que l'agence est organisée pour : Placer le client au cœur de ses préoccupations, produire les prestations conformes, maîtriser ses méthodes de travail, s'améliorer en permanence ».

Faut-il le noter, le professionnalisme de l'agence, agréée Iata, lui vaut aussi d'intégrer Fcm Travel Solutions qui est le 4e réseau mondial d'agences de voyages d'affaires, via une présence globale dans plus de 90 pays.

Hôtels, restos... les étoiles dans l'œil du cyclone

Cette performance d'Afric Voyages ne doit pas occulter que tout le microcosme touristique est engagé dans un processus d'identification, conformité aux fins d'une classification et d'une labélisation. Le tout pour être aux standards internationaux et bonifier la contribution du secteur qui est d'environ 6% du Pib selon la Banque mondiale, tout en atteignant le cap de 2 millions de touristes internationaux d'ici trois ans. Le processus concerne cinq secteurs d'activités de ce secteur fort transversal : les agences de voyages, les hôtels, les chambres d'hôtes et résidences, les gîtes ruraux, les restaurants touristiques et les lieux de visite (musées, parcs et réserves, sites historiques... ). Six engagements ont été retenus et font l'objet du processus de certification : réserver un accueil disponible, courtois et efficace ; fournir des informations claires, actualisées et fiables sur les services à destination des touristes ; offrir une prestation et une expérience uniques ; faciliter la découverte de la destination ; proposer les services d'équipes compétentes et être à l'écoute afin de satisfaire toutes les attentes. Un Toute chose qui, in fine, devra déboucher sur un nouveau classement hôtelier avec des étoiles (1, 2, 3, 4, 5 étoiles voire plus).